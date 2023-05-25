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ТАСС

"Русские Витязи" показали мастер-класс высшего пилотажа на выставке LIMA 2023 в Малайзии

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Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи"
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Российская авиагруппа участвует в выставке под руководством командира полковника Андрея Алексеева

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Авиагруппа "Русские витязи" показала фигуры высшего пилотажа на Международной выставке авиакосмической и морской техники LIMA 2023 в Малайзии, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

"Русские Витязи" на "сушках" показывают мастер-класс высшего пилотажа на выставке LIMA 2023 в Лангкави", - сообщается в Telegram-канале ОАК.

Российская авиагруппа участвует в выставке LIMA 2023 под руководством командира полковника Андрея Алексеева.

В предыдущий раз летная группа "Русские витязи" показывала фигуры высшего пилотажа в Подмосковье в дни работы Международного военно-технического форума "Армия-2022" в августе 2022 года.

Пилотажная группа в настоящее время располагает тремя типами самолетов - Су-27, Су-30СМ и новейшими российскими многофункциональными сверхманевренными истребителями Су-35С. В демонстрационную программу российских асов входят такие групповые фигуры высшего пилотажа, как петля Нестерова, бочка и вираж. Также "Русские витязи" исполняют парный, одиночный и встречный пилотажи. Наиболее зрелищными элементами являются фигуры "зеркало", "колокол", "роспуск", а также проход на малой высоте и предельно малой скорости.

Международная выставка авиакосмической и морской техники LIMA - один из крупнейших смотров вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выставка проводится с 1991 года под патронажем Министерства обороны Малайзии и при поддержке Министерства транспорта и Министерства международной торговли и промышленности королевства. LIMA 2023 проходит с 23 по 27 мая.

В новость внесена правка (20:27 мск) - передается с исправлением звания Андрея Алексеева, верно - полковник. 

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Страны
Малайзия
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
Су-35С
Компании
ОАК
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