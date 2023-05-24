"F-16 подоспеют в Киев одновременно с M1 Abrams. Запад играет вдолгую"

Полковник Ходаренок заявил, что Украина может получить истребители F-16 уже осенью

Обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16 является ключевым шагом в создании будущих военно-воздушных сил этой страны. Об этом заявил на прошлой неделе министр ВВС США Фрэнк Кендалл. В то же время он сомневается, что истребители Fighting Falcon изменят ход войны Украины с Россией. С деталями поставок американской авиатехники разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Многофункциональные истребители F-16 Fighting Falcon «предоставят украинцам дополнительные возможности, которых у них сейчас нет», - сказал Кендалл.

«Но, насколько я понимаю, это не изменит правила игры в плане общих военных возможностей ВСУ. Хотя F-16 и помогут Украине, они принципиально не изменят баланс сил в этой войне», - добавил министр ВВС США.

«Эффективная наземная ПВО с обеих сторон означает, что авиация не сыграла решающей роли во вторжении России на Украину, - сказал Кендалл, - и в результате истребители использовались и используются в этом конфликте довольно ограниченно».

Украина более года неоднократно просила Соединенные Штаты и европейские страны предоставить ей истребители F-16 четвертого поколения или другие аналогичные боевые машины. Эти просьбы всегда получали отказ.

Ситуация изменилась, когда президент Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты поддержат обучение украинских пилотов полетам на F-16, тем самым проложив Украине путь к получению этих истребителей.

Фрэнк Кендалл отметил, что Украина «по вполне понятным причинам несдержанна» в своих запросах на вооружение и военную технику, такую как F-16, из США и других стран. Но поставки другого оружия Киеву, по его мнению, были «невероятно полезны» для вытеснения российских войск с большей части территории страны.

Украина, считает Фрэнк Кендалл, использовала такое западное оружие, как, к примеру, высокомобильные ракетные системы HIMARS, высокоточные ракеты и противотанковые ракетные комплексы Javelin, «с разрушительным эффектом для России».

Министр ВВС США заявил, что Запад уделял и уделяет первоочередное внимание отправке Украине именно того оружия, которое было бы наиболее эффективным на поле боя, прежде чем переключиться на закладку основы для будущих ВВС Украины.

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Кендалл добавил, что предоставление истребителей F-16 «рассматривается некоторыми как акт эскалации с нашей стороны». По его словам, ранее скорость поставок оружия на Украину была одним из основных факторов при принятии решения о том, на каком именно вооружении следует сосредоточиться в первую очередь.

Он уверен, что передача значительного количества истребителей в руки Украины займет в лучшем случае месяцы, поэтому вместо этого прежде Запад искал именно то вооружение, которое можно было бы отправить Киеву побыстрее.

Какие из этого можно сделать выводы

Помимо всего прочего, Кендалл фактически повторил комментарии, сделанные им и начальником штаба ВВС США генералом К. К. Брауном в июле 2022 года. В них утверждалось, что в конечном итоге Украине придется отказаться от российских истребителей Су-27 Flanker и МиГ-29 Fulcrum и перейти на западные образцы авиатехники.

«Украине в ближайшем будущем понадобится полный набор военных возможностей. И поэтому пришло время начать думать в долгосрочной перспективе о том, как могут выглядеть вооруженные силы этой страны, и что они могут в себя включать», - сказал Кендалл.

Министр американских ВВС добавил, что многие детали, связанные с передачей истребителей, еще только предстоит выяснить. Например, откуда будут взяты F-16, и где будут обучаться пилоты для этих боевых машин. «Мы только начинаем разговоры о том, как мы собираемся двигаться дальше после заявления президента США», - сказал он.

В марте этого года NBC News сообщило, что два украинских пилота находились на военной базе в Тусоне, штат Аризона, чтобы помочь выяснить, как быстро летчики ВВС Украины смогут научиться управлять современными истребителями типа F-16. Напомним, 162-е авиакрыло Национальной гвардии в Тусоне обучает пилотов из стран-партнеров США полетам на F-16.

И чего ждать

Вполне возможно, что первые многофункциональные истребители F-16 (две эскадрильи по 24 самолета, на Западе именно такое количество боевых машин составляет эскадрилью) будут переданы ВСУ к сентябрю-октябрю этого года. Примерно к этому же сроку, к слову говоря, подоспеет для Киева и первый батальон танков М1 Abrams. Только эти две даты говорят о том, что Запад на Украине рассчитывает играть вдолгую, то есть не имеет в виду немедленное получение требуемого для него результата.

Скорее всего, первые 24 самолета Украине поставят Королевские военно-воздушные силы Нидерландов. В настоящее время в их боевом составе насчитывается более 60 истребителей F-16 в модификации F-16АМ и F-16ВМ.

Вторую партию (тоже в составе 24 боевых машин), надо полагать, передадут Королевские военно-воздушные силы Дании. Они располагают около 30 F-16AM/BM Block 20 MLU.

Взамен и те, и другие вместо F-16 намерены получить новейшие американские истребители 5-го поколения F-35. То есть и для Копенгагена, и для Амстердама это более чем выгодный обмен.

Вполне возможно, что одна эскадрилья украинских истребителей F-16 будет базироваться на аэродроме Ивано-Франковск, а другая - на Староконстантинов Хмельницкой области.

Безусловно, еще предстоит очень большой объем работы, связанный как с переучиванием пилотов, так и наземного персонала, а также модернизацией аэродромов. Предстоит решение проблем, связанных с созданием соответствующего поля управления (основанного на возможностях радиотехнических войск ВСУ и самолетов дальнего радиолокационного дозора и управления), поставок и складирования авиационных средств поражения, поддержке действий истребителей возможностями подразделений и частей радиоэлектронной борьбы.

Наконец, надо самым серьезным образом прикрыть эти два аэродрома средствами ПВО, чтобы исключить в первые дни после прибытия самолетов возможность поражения ВКС РФ как американских истребителей, так и вывода из строя взлетно-посадочных полос (а равным образом и любого другого аэродромного оборудования).

При всем этом надо учитывать как минимум два обстоятельства. Весь этот комплекс проблем и вопросов прекрасно известен западным специалистам, а общие возможности Североатлантического альянса и коллективного Запада позволят их решить в достаточно короткий срок. То есть каких-то непреодолимых препятствий на пути поставок F-16 на Украину и их последующего развертывания не возникнет.

И именно эти обстоятельства надо учитывать специалистам ВС РФ при перспективном планировании хода боевых действий.

Михаил Ходаренок