Производственно-учебный центр Ростеха готовит мультиспециалистов в двигателестроении

Производственно-учебный центр Ростеха на базе предприятия ОДК-УМПО Объединенной двигателестроительной корпорации ведет набор учеников на двухгодичный курс обучения рабочим профессиям. Старт – 5 июня. По окончании выпускники станут мультиспециалистами, освоившими комплексно сразу несколько востребованных в авиадвигателестроении профессий.

На программу «Обработка металлов резанием» планируется набрать группу из пятнадцати человек. Курс включает освоение навыков таких профессий, как станочник широкого профиля: токарь, фрезеровщик, шлифовщик, сверловщик; оператор станков с программным управлением, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, контролер станочных и слесарных работ. В течение первого года ученикам предстоит постигать теорию и практику работы за универсальными станками (токарными, фрезерными, сверлильными и шлифовальными). После стажировки в цехах ОДК-УМПО они начнут осваивать высокотехнологичные станки с программным управлением. На всех этапах группу сопровождают опытные мастера-наставники производственно-учебного центра Ростеха. В завершении обучения по каждой из специальностей выпускники пройдут независимую оценку в Центре оценки квалификаций, подтвердив полученные компетенции.

«Сейчас в Производственно-учебном центре Ростеха по программе мультиквалификации обучаются 58 человек. Это будущие высококлассные рабочие кадры, которые благодаря широкому перечню освоенных профессий и компетенций всегда востребованы на рынке труда. Еще одним преимуществом владения смежными специальностями является возможность быстрой ротации кадров. Так, в случае изменения номенклатуры изделий цеха мультиспециалист может оперативно перестроиться на работу на другом оборудовании», – поясняет заместитель управляющего директора-директор по персоналу ОДК-УМПО Николай Лютов.

Обучение бесплатное, осуществляется по практико-ориентированным программам: 30% времени занимает теория, 70% – практика. С первого дня ученики трудоустроены в ОДК-УМПО и ежемесячно получают стипендию в размере до 36 000 рублей. Они обеспечены спецодеждой и горячим питанием, а также могут воспользоваться другими льготами, предусмотренными для сотрудников предприятия.

Производственно-учебный центр Ростеха на базе ОДК-УМПО действует с 2019 года. Центр оснащен более чем 220 единицами современного оборудования, в том числе с программным управлением. Здесь работают 14 лабораторий, участки токарных, фрезерных, шлифовальных станков, слесарный участок и пр. На сегодняшний день обучение в центре проходят более 1400 человек.