Росатом представил самый большой российский DMD-принтер

22 мая на выставке «Металлообработка-2023» в Москве компания «Русатом – Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ», входит в Топливную компания Росатома «ТВЭЛ») провела презентацию самого большого в России 3D-принтера, работающего по технологии прямого лазерного выращивания (ПЛВ/DMD).

Машина была создана совместно со специалистами Института лазерных и сварочных технологий Санкт-Петербургского морского технического университета. Принтер оснащен двумя промышленными шестиосевыми роботами и позиционером грузоподъемностью до 8 тонн. Установка предназначена для изготовления изделий с максимальным диаметром 2,2 метра и высотой 1 метр и отсутствии дефектов в виде крупных пор, трещин и посторонних включений. Это оборудование позволяет изготавливать крупногабаритные изделия с заданными прочностными характеристиками при высокой производительности до 2,4 кг/час в случае применения порошковых материалов из никелевых сплавов, нержавеющих и жаропрочных сталей. Ещё одним преимуществом является возможность изготовления биметаллических и композитных изделий из нескольких марок металлических порошков с различными свойствами.

Российский DMD-принтер. Источник: «Русатом – Аддитивные технологии»

Инновационный 3D-принтер может использоваться во всех ключевых высокотехнологичных отраслях промышленности - атомной, авиационной, судостроительной, космической. Применение установки ПЛВ на металлообрабатывающих производствах в атомной отрасли позволит снизить себестоимость крупногабаритных изделий, уменьшить срок их изготовления, а также приступить к разработке новых перспективных конструкций.

Впервые на этом оборудовании был изготовлен фрагмент выгородки внутрикорпусного устройства энергетического ядерного реактора оптимизированной конструкции высотой 1 метр с применением двух непрерывно работающих технологических инструментов установки ПЛВ.

«Аддитивные технологии – один из драйверов, определяющих облик производства нового поколения, и создание новой установки подобного класса – важный шаг для развития российской промышленности. Это прорывная технология, которая открывает возможность для широкого применения аддитивных технологий в атомной отрасли, в частности, позволит печатать крупногабаритные детали ядерных реакторов», - подчеркнула исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий Ольга Оспенникова.

«Создание новых мощных установок позволяет полноценно внедрить аддитивные технологии в тяжелом машиностроении, измерять не в килограммах, а в тоннах вес продукции, напечатанной на 3D-принтерах. Это позволит сэкономить большое количество материалов, повысить производительность производства и качество изделий. Росатом имеет масштабную программу внедрения аддитивных технологий, и создание новой ПЛВ-установки – это отправная точка для широкого применения 3D-печати в российском машиностроении», - отметил генеральный директор ООО «РусАТ» Илья Кавелашвили.

«Прямое лазерное выращивание – это российская технология DMD-класса, которая отличается более высокой производительностью и существенно большими габаритами изделий. Наша совместная разработка – это первая подобная установка, где могут одновременно работать несколько инструментов по выращиванию, не мешая друг другу своими температурными полями. Наш совместный опыт с Росатомом доказал, что аддитивные технологии могут успешно применяться в тяжелом машиностроении», - прокомментировал ректор СПбГМТУ, директор и главный конструктор Института лазерных и сварочных технологий Глеб Туричин.

Справочно:

Технология ПЛВ основывается на послойном формировании заготовки детали путем постепенного наращивания объема металла при плавлении лазерным излучением порошкового материала, подаваемого инертным газом. Прямой подвод лазерного излучения и порошка для изготовления изделий осуществляется согласно разрабатываемой 3D-модели.

В настоящее время в Росатоме действуют три центра аддитивных технологий в Москве, Новоуральске и Нижнем Новгороде. Развивая технологии 3D-печати и региональную сеть центров аддитивного производства, Росатом содействует решению государственных задач в укреплении технологического суверенитета. Цель Госкорпорации к 2030 году входить в тройку ведущих компаний России в области аддитивных технологий. Внедрение аддитивного производства создаем новые возможности для повышения эффективности российской промышленности – подобные решения решения позволят кратно сократить сроки и стоимость производства, преодолевать барьеры в области импортозамещения.

ООО «РусАТ» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») – специализированная компания-интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трёхмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе, в части организации центров производства). https://rusatom-additive.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления. https://www.tvel.ru

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Департамент коммуникаций АО «ТВЭЛ»