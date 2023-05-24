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ТАСС

Германия передала Украине РЛС TRML-4D и 54 разведывательных беспилотника Vector

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Флаги Евросоюза, Украины и Германии
Флаги Евросоюза, Украины и Германии.
Источник изображения: gazeta.ru

Берлин также поставил Киеву три мобильных и защищенных средства разминирования, шесть машин для пограничников, частотный сканер и частотный глушитель, 15 грузовых автомобилей (включая микроавтобусы), восемь грузовых автомобилей Zetros и 34 пикапа

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Германия предоставила Украине новую партию техники, среди которой 54 разведывательных беспилотника Vector, многофункциональная радиолокационная система воздушного наблюдения и перехвата целей TRML-4D и два танковых мостоукладчика Biber. Это следует из опубликованного во вторник правительством ФРГ обновленного списка вооружений, которые Берлин передал или намерен поставить Киеву.

Кроме того, Берлин поставил Киеву три мобильных и защищенных средства разминирования, шесть машин для пограничников, частотный сканер и частотный глушитель, 15 грузовых автомобилей (включая микроавтобусы), восемь грузовых автомобилей Zetros, а также 34 пикапа.

Ранее Минобороны Германии распространило сообщение, в котором говорилось, что правительство страны готовит новый пакет военной помощи Украине объемом €2,7 млрд. Отмечалось, что в планах Берлина передать Киеву 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы. В список входят 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств.

14 мая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с февраля прошлого года Германия оказала Украине поддержку в размере €17 млрд. Ранее глава правительства Германии указывал, что сумма помощи, которую ФРГ оказала или гарантировала Киеву с февраля 2022 года, составляет более €14 млрд. Он имел в виду не только военную помощь, но и гуманитарную, финансовую.

В I квартале этого года правительство ФРГ одобрило поставки военных товаров на Украину на общую сумму почти €497 млн. 25 января кабмин подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 24 февраля Германия приняла решение поставить Киеву еще четырех единицы техники из запасов Вооруженных сил ФРГ. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Проекты
БПЛА
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