Обучение украинских военных управлению F-16 будет проходить в Европе

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Вашингтон продолжает обсуждать с партнерами сроки поставок Киеву этих истребителей

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. США продолжают обсуждать с партнерами сроки поставок Украине истребителей F-16 и обучения украинских военных управлению этими самолетами, такие тренировки будут проходить на объектах в Европе. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Тренировки пройдут вне территории Украины на объектах в Европе, - отметил представитель ведомства. - Что касается деталей, того, когда это обучение начнется, каким образом будут предоставлены истребители, кто их предоставит, мы продолжаем работать над этим с нашими международными партерами".

"Мы будем поддерживать Украину в обеспечении безопасности в долгосрочном плане касательно противодействия будущей агрессии. Очевидно, что борьба сейчас состоит в том, чтобы обеспечить их способность успешно защищать себя, а также вернуть территорию", - сказал он.

Российская сторона подчеркивает, что поставки истребителей F-16 не изменят ситуацию на земле.