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РИА Новости

Минобороны показало кадры из Белгородской области

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Минобороны России показало видео уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минобороны России показало кадры из Белгородской области, где были уничтожены украинские националисты, соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

На кадрах – зафиксированная с БПЛА колонна украинской бронегруппы, удары по колонне, контроль поражения артиллерией укрывшихся в лесополосе сил противника, а также высокоточное поражение отдельных единиц военной техники противника непосредственно на территории пограничного пункта "Грайворон".

Видео также опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.

Накануне вечером в Белгородской области ввели режим КТО после того, как на территорию Грайворонского городского округа вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа. По информации Гладкова, один человек погиб, еще 13 пострадали.

Сегодня Минобороны заявило, что благодаря совместным действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего уничтожено более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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