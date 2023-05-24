Войти
ТАСС

НПО Лавочкина до конца года изготовит три экспериментальных спутника

636
0
+1
Сотрудники лаборатории НПО им. С.А. Лавочкина у космического аппарата "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур
Сотрудники лаборатории НПО им. С.А. Лавочкина у космического аппарата "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

На них предстоит отработать потоковую линию производства, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Три экспериментальных малых космических аппарата (МКА) изготовят в этом году в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (НПО Лавочкина, входит в Роскосмос). На них предстоит отработать потоковую линию производства, сообщили во вторник в госкорпорации.

"В текущем году в НПО Лавочкина планируется изготовить три экспериментальных космических аппарата, на которых предстоит отработать потоковую производственную линию", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе госкорпорации, в рамках сотрудничества с Московским авиационным институтом (МАИ) команду НПО Лавочкина ждет программа, в которую войдет отработка практических навыков для организации серийного производства МКА на базе предприятия.

Образовательной программе предшествовал рабочий визит ректора института Михаила Погосяна в НПО Лавочкина. "Руководство МАИ ознакомилось с цехом окончательной сборки космических аппаратов, контрольно-испытательной станцией и музеем предприятия", - заключили в госкорпорации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
МАИ
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Погосян Михаил
Похожие новости
18.01.2022
Предприятие Роскосмоса предложило концепцию надувного модуля для увода спутников с орбиты
05.10.2015
Александр Медведев станет генконструктором ракет-носителей
06.11.2014
Начальник ЦУП Максим Матюшин: "Наши партнеры в программе МКС заинтересованы, может быть, даже больше, чем мы"
25.06.2014
Профессионалы и пришельцы
28.11.2012
Геннадий Райкунов: «Работать на будущее уже сейчас»
08.12.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 18:50
  • 50013
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.05 18:03
  • 25
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 24.05 17:01
  • 1
Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает гордость
  • 24.05 16:51
  • 1
Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину
  • 24.05 16:49
  • 1
Стало известно о российских деревянных дронах для обмана ВСУ
  • 24.05 16:18
  • 0
Беларусь выступает за развитие взаимовыгодных отношений, в том числе со странами ЕС
  • 24.05 14:12
  • 0
Что скрывается за военными учениями в Литве
  • 24.05 13:40
  • 165
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 24.05 10:35
  • 1
Космонавт заявил, что он и его коллеги тоже могут выполнять боевые задачи
  • 24.05 10:29
  • 1
Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника
  • 24.05 01:23
  • 1
В России создали линейку универсальных дронов "Джокер"
  • 24.05 00:52
  • 8
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»