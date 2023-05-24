США и НАТО могут начать "операцию" на Украине, заявил Макгрегор

Макгрегор: США и НАТО, пытаясь спасти киевский режим, могут пойти на открытую интервенцию

МОСКВА, 23 мая/ Радио Sputnik. США и НАТО могут решиться на проведение "операции" на территории Украины, не желая признавать поражение Киева, считает бывший советник шефа Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"В Вашингтоне сохраняются настроения в поддержку Киева. Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения", – приводит его слова РИА Новости.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Макгрегор отметил, что после провала ВСУ в Артемовске в Белом доме заговорили о невозможности победы Украины. По его мнению, сложившаяся в зоне боевых действий ситуация может побудить Запад к открытой интервенции. Отставной полковник считает, что такие действия грозят катастрофическими последствиями.

Макгрегор высказал мнение, что провозглашение Украины нейтральным государством стало бы наилучшим способом урегулирования конфликта. Он напомнил, что именно этот вариант предлагала Москва еще до обострения ситуации, однако по вине стран Запада эта возможность была упущена.

Минобороны РФ сообщило о завершении освобождения Артемовска в ночь на 21 мая.

Радио Sputnik также рассказало, куда ВСУ перебрасывают оставившие Артемовск подразделения.