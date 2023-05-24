Войти
ИноСМИ

Запад придумал, что предложить Украине вместо членства в НАТО

589
0
0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 20 апреля 2023 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 20 апреля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Interia: Запад готов дать Киеву гарантии безопасности без "срока годности"

Запад готов дать Киеву гарантии безопасности по израильской модели, пишет Interia, ссылаясь на слова президента Польши Дуды. Создание Совета Украина-НАТО станет прелюдией к вступлению Киева в Альянс и даст ему приоритет в доступе к поставкам оружия и передовых технологий, считает Дуда.

Виктор Казанецкий (Wiktor Kazanecki)

"Израильская модель" могла бы послужить образцом соглашения по безопасности, призванного усилить позицию Украины. Это дало бы Киеву приоритет в доступе к западным вооружениям и военным технологиям, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Wall Street Journal.

По его словам, в настоящее время продолжаются дискуссии о создании Совета Украина-НАТО, который станет прелюдией к ее вступлению в Альянс.

Как заявил Дуда, Россия "должна сегодня понять, что у Украины есть гарантии безопасности, которые не имеют срока годности и не будут отменены в связи с усталостью Запада". Польский лидер также добавил, что такое соглашение не будет связано с мирными переговорами между Украиной и Россией.

По словам источников издания Wall Street Journal, такое соглашение может быть заключено в контексте движения Украины к членству в НАТО, но при этом его заключение не приведет к втягиванию Альянса в конфликт с Россией. На июльском саммите НАТО в Вильнюсе будет создан Совет Украина-НАТО, который станет для нее "воротами к будущему членству" в Альянсе.

В рамках данной структуры Украина будет иметь право созывать заседания Совета и запрашивать помощь. На ее запросы могли бы отвечать отдельные государства-члены НАТО.

Будет ли создан Совет Украина-НАТО? Есть голоса поддержки из Европы

По словам Фабриса Потье (Fabrice Pothier), бывшего высокопоставленного чиновника НАТО, который был одним из авторов первоначального плана, предполагается, что США выступят в роли главного гаранта соглашения, в котором также будут участвовать европейские страны НАТО.

Потье также считает, что подписавшие соглашение стороны будут нести определенные обязательства, что отобьет у России охоту к дальнейшей агрессии. Wall Street Journal утверждает, что "в принципе" положительно на тему такого соглашения высказались чиновники нескольких европейских столиц, в том числе Парижа и Берлина. Первоначально предложение о заключении такого соглашения еще в прошлом году высказали Расмуссен и глава администрации президента Украины Андрей Ермак.

Анджей Дуда: Украина движется в направлении НАТО

Анджей Дуда в беседе с Wall Street Journal сообщил, что основанное на израильской модели соглашение даст Украине приоритет в доступе к поставкам оружия и передовых технологий. Лидер РП также признался, что говорил на эту тему с президентом США Джо Байденом во время его февральского визита в Польшу, и дискуссии на эту тему продолжаются в кругу союзников и партнеров.

"Вполне понятно, что Украина не может стать членом НАТО, когда на ее территории происходит конфликт, который начала Россия. Но не менее ясно и то, что благодаря этому конфликту Украина осуществляет модернизацию своей армии и идет в направлении НАТО", – заявил президент Польши.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
28.02.2023
"Нам нужна новая тактика": Европе критически не хватает боеприпасов
14.09.2021
The Times (Великобритания): наш страх перед Путиным лишь придает ему сил
01.03.2019
Угрозы военного характера для новых газопроводов РФ
27.06.2016
Секрет непревзойденности "Искандера" и "Вербы"
13.08.2014
Наш ответ Вашингтону
17.03.2014
Мне сверху видно все
05.05.2010
Тактическое ядерное оружие - проблемы и решения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 18:50
  • 50013
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.05 18:03
  • 25
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 24.05 17:01
  • 1
Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает гордость
  • 24.05 16:51
  • 1
Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину
  • 24.05 16:49
  • 1
Стало известно о российских деревянных дронах для обмана ВСУ
  • 24.05 16:18
  • 0
Беларусь выступает за развитие взаимовыгодных отношений, в том числе со странами ЕС
  • 24.05 14:12
  • 0
Что скрывается за военными учениями в Литве
  • 24.05 13:40
  • 165
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 24.05 10:35
  • 1
Космонавт заявил, что он и его коллеги тоже могут выполнять боевые задачи
  • 24.05 10:29
  • 1
Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника
  • 24.05 01:23
  • 1
В России создали линейку универсальных дронов "Джокер"
  • 24.05 00:52
  • 8
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»