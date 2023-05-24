Запад придумал, что предложить Украине вместо членства в НАТО

Interia: Запад готов дать Киеву гарантии безопасности без "срока годности"

Запад готов дать Киеву гарантии безопасности по израильской модели, пишет Interia, ссылаясь на слова президента Польши Дуды. Создание Совета Украина-НАТО станет прелюдией к вступлению Киева в Альянс и даст ему приоритет в доступе к поставкам оружия и передовых технологий, считает Дуда.

Виктор Казанецкий (Wiktor Kazanecki)

"Израильская модель" могла бы послужить образцом соглашения по безопасности, призванного усилить позицию Украины. Это дало бы Киеву приоритет в доступе к западным вооружениям и военным технологиям, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Wall Street Journal.

По его словам, в настоящее время продолжаются дискуссии о создании Совета Украина-НАТО, который станет прелюдией к ее вступлению в Альянс.

Как заявил Дуда, Россия "должна сегодня понять, что у Украины есть гарантии безопасности, которые не имеют срока годности и не будут отменены в связи с усталостью Запада". Польский лидер также добавил, что такое соглашение не будет связано с мирными переговорами между Украиной и Россией.

По словам источников издания Wall Street Journal, такое соглашение может быть заключено в контексте движения Украины к членству в НАТО, но при этом его заключение не приведет к втягиванию Альянса в конфликт с Россией. На июльском саммите НАТО в Вильнюсе будет создан Совет Украина-НАТО, который станет для нее "воротами к будущему членству" в Альянсе.

В рамках данной структуры Украина будет иметь право созывать заседания Совета и запрашивать помощь. На ее запросы могли бы отвечать отдельные государства-члены НАТО.

Будет ли создан Совет Украина-НАТО? Есть голоса поддержки из Европы

По словам Фабриса Потье (Fabrice Pothier), бывшего высокопоставленного чиновника НАТО, который был одним из авторов первоначального плана, предполагается, что США выступят в роли главного гаранта соглашения, в котором также будут участвовать европейские страны НАТО.

Потье также считает, что подписавшие соглашение стороны будут нести определенные обязательства, что отобьет у России охоту к дальнейшей агрессии. Wall Street Journal утверждает, что "в принципе" положительно на тему такого соглашения высказались чиновники нескольких европейских столиц, в том числе Парижа и Берлина. Первоначально предложение о заключении такого соглашения еще в прошлом году высказали Расмуссен и глава администрации президента Украины Андрей Ермак.

Анджей Дуда: Украина движется в направлении НАТО

Анджей Дуда в беседе с Wall Street Journal сообщил, что основанное на израильской модели соглашение даст Украине приоритет в доступе к поставкам оружия и передовых технологий. Лидер РП также признался, что говорил на эту тему с президентом США Джо Байденом во время его февральского визита в Польшу, и дискуссии на эту тему продолжаются в кругу союзников и партнеров.

"Вполне понятно, что Украина не может стать членом НАТО, когда на ее территории происходит конфликт, который начала Россия. Но не менее ясно и то, что благодаря этому конфликту Украина осуществляет модернизацию своей армии и идет в направлении НАТО", – заявил президент Польши.