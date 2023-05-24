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Известия.ru

ЕС поставил Украине ракет и снарядов на €800 млн с начала года

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Боррель: ЕС поставил Украине ракет и снарядов в 2023 году на €800 млн

Страны Евросоюза (ЕС) поставили Украине в текущем году ракет и снарядов на общую сумму €800 млн. Об этом 23 мая сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что Киев получил 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1,3 тыс. ракет. Поставки будут продолжаться, добавил Боррель, подчеркнув, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд.

«Так мы сможем нарастить мощности Европейского фонда мира, и не только для помощи Украине. Около половины этих денег пойдет на другие цели», — продолжил Боррель.

Он указал, что к инициативе о расширении производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм присоединились 24 страны блока. На это выделен €1 млрд. Кроме того, ЕС уже предоставил Украине различные виды помощи на €65 млрд, заключил Боррель.

В середине мая глава евродипломатии предложил добавить еще €3,5 млрд в фонд финансирования военной помощи Украине.

Фонд, созданный в 2021 году, был задуман как способ ЕС помочь развивающимся странам закупать военную технику. Но союз из 27 стран-участниц переквалифицировал его в фонд поставок оружия Украине.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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