Польша заявила о готовности обучить 30 тыс. украинских солдат

Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак отметил, что "этот процесс идет очень быстро"

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Польша готова провести военную подготовку 30 тыс. украинских военнослужащих. Об этом заявил во вторник журналистам польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак по итогам встречи с коллегами из стран ЕС.

"Мы готовы обучить 30 тыс.", - сказал он, отвечая на вопрос о ходе подготовки украинских военнослужащих на территории республики. "Этот процесс идет очень быстро", - добавил министр.

По его словам, большинство из 15 тыс. украинских военных, уже прошедших обучение в странах ЕС, тренировались в Польше. Как заверил Блащак, ход обучения в республике был положительно оценен в ЕС.

Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в понедельник по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе сообщил о завершении подготовки 15 тыс. украинских военнослужащих, еще 15 тыс. будут обучены до конца текущего года.