Большинство стран Евросоюза одобрило увеличение финансирования фонда мира ЕС на €3,5 млрд

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, из этих денег примерно половина пойдет на оружие Украине

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Большинство стран Евросоюза поддержали увеличение объема финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд, из этих денег примерно половина пойдет на оружие Украине. Об этом заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне.

"Большинство стран поддержали увеличение финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд. Так мы сможем нарастить мощности Европейского фонда мира, и не только для помощи Украине. Около половины этих денег пойдет на другие цели", - сказал он.

Боррель подчеркнул, что решение об увеличении финансирования необходимо принять как можно раньше. "Я думаю, нам не придется ждать новой министерской встречи [в июне], мы должны завершить согласование в рамках письменной процедуры на уровне послов в ближайшие недели", - добавил он.

По его словам, ЕС уже предоставил Украине различных видов помощи на €65 млрд и намерен оставаться мировым лидером в этом качестве.

Суммарный объем Европейского фонда мира на 2021 - 2027 годы составлял около €5,7 млрд. Из него уже выделено на компенсацию поставок оружия на Украину €3,5 млрд, еще €1 млрд - на компенсацию экстренных поставок боеприпасов странами Евросоюза и еще €1 млрд - на размещение новых военных заказов на производство боеприпасов на следующий год.

В марте ЕС принял решение об увеличении финансирования фонда на €2 млрд. Таким образом, если предложение Борреля об увеличении финансирования фонда на €3,5 млрд будет утверждено, это будет означать, что объем фонда в этом году был удвоен.