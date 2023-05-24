В ФСВТС сообщили о новых возможностях в области ВТС между РФ и странами Юго-Восточной Азии

Директор службы Дмитрий Шугаев отметил при этом, что нынешний этап развития отношений в области ВТС характеризуется сильным противодействием и попытками влияния некоторых западных стран на текущие отношения, как с политической, так и с экономической точки зрения

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество (ВТС) между Россией и странами Юго-Восточной Азии на данном этапе характеризуется открытием новых возможностей, несмотря на противодействие и попытки влияния ряда западных стран. Об этом во вторник заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Нынешний этап развития отношений в области ВТС характеризуется в первую очередь сильным противодействием и попытками влияния ряда западных стран на текущие отношения, как с политической, так и с экономической точки зрения. Однако, несмотря на все сложности, это открывает и новые возможности: в вопросе расчетов в национальных или альтернативных валютах сделаны серьезные шаги, также усиливается направление развития более тесной кооперации и создания совместных производств", - сказал Шугаев в преддверии международной выставки LIMA 2023.

По словам Шугаева, ФСВТС дает оптимистичный прогноз на развитие взаимодействия в этой сфере со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"В связи с укреплением в экономическом и политическом плане данного региона и добрососедскими отношениями большинства стран с Российской Федерацией можно дать весьма оптимистичный прогноз развития ВТС со странами Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, в особенности - со странами АСЕАН", - сказал он.

Шугаев напомнил, что авиационная техника и средства противовоздушной обороны традиционно выступают флагманом российской продукции военного назначения, предлагаемой на экспорт. "Большинство стран являются операторами боевых российских самолетов и вертолетов, а также проявляют постоянный интерес как к существующим, так и перспективным образцам. Часть стран проводит модернизацию состоящей на вооружении российской техники", - добавил он.

По оценке директора ФСВТС России, основными принципами развития военно-технического сотрудничества со всеми странами являются и должны оставаться открытость, взаимовыгодные условия и неукоснительное соблюдение условий договоров и существующих нормативных актов.

Международная выставка авиакосмической и морской техники LIMA - один из крупнейших смотров вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выставка проводится с 1991 года под патронажем Министерства обороны Малайзии и при поддержке Министерства транспорта и Министерства международной торговли и промышленности королевства. LIMA 2023 проходит с 23 по 27 мая.