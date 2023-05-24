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ТАСС

Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

По словам замглавы МИД РФ, реакцией России на такой шаг будет планомерное продолжение реализации целей СВО

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Западные страны не достигнут никаких целей поставками истребителей F-16 Украине, реакцией России на такой шаг будет планомерное продолжение реализации целей спецоперации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", опубликованном во вторник.

"Реакцией [РФ на поставки F-16] будет планомерное продолжение реализации целей и задач, стоящих перед СВО. <...> Продолжается "убийство геополитических зайцев" - одним выстрелом на очень многих направлениях, в свойственной американцам манере. Но никаких целей они своими F-16 не достигнут", - сказал он.

"Как, впрочем, и любыми другими системами, которые они уже поставили на Украину или собираются поставить", - добавил Рябков. Он подчеркнул, что "этого не добьются и все остальные, слившиеся в едином хоре, в едином завывании, насчет нанесения России стратегического поражения".

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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1 комментарий
№1
24.05.2023 16:51
А этот господин крупный военный эксперт в области военной авиации чтобы такие официальные заявления делать?
0
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