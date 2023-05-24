Вот почему Саудовская Аравия пригласила Зеленского на саммит в Джидде

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию. 19 мая 2023 года.

Al Mayadeen: пригласив Зеленского в Джидду, Саудовская Аравия хотела смягчить гнев США

Саудовская Аравия пригласила Зеленского на саммит Лиги арабских государств, что ставит под сомнение пророссийскую ориентацию Эр-Рияда, пишет Al Mayadeen. Возможно, так арабская монархия подает сигнал давнему союзнику, Америке, что она готова забыть прошлые разногласия, считает автор статьи.

Лига арабских государств без Сирии не имеет ни веса, ни роли. Как же может быть иначе, если Сирия была одним из членов-основателей этой организации в 1945 году.

Проведение арабского саммита само по себе не было важным событием, особенно с учетом того, что арабы стали рассматривать Лигу арабских государств (ЛАГ) как устаревшую организацию, нуждающуюся в реформировании или вовсе в замене альтернативным объединением.

Что, безусловно, отличало этот саммит, так это возвращение Сирии в Лигу арабских государств, нынешняя международная ситуация, а также послания, которые Саудовская Аравия стремится донести до мира в целом и арабов в частности.

Возвращение Сирии было бы невозможно без активной роли Саудовской Аравии в этом процессе, которая смогла надавить на те арабские страны, которые откладывали или отвергали восстановление отношений с Дамаском.

Стало ясно, что арабский мир не хочет противостоять политическому курсу Саудовской Аравии, учитывая влияние Королевства и переплетение интересов восточных государств.

Успех дипломатии Эр-Рияда за столь короткое время делает его центром принятия решений в арабском мире. Именно для этого Саудовской Аравии нужна Сирия, которая станет своего рода компасом.

За прошедшие годы нам всем преподали урок, который можно резюмировать так: Сирию невозможно подчинить. И этого времени было достаточно, чтобы доказать правильность позиции Дамаска и искренность его ориентиров.

Лига арабских государств без Сирии не имеет ни веса, ни роли. Как же может быть иначе, если Сирия была одним из членов-основателей этой организации в 1945 году.

Что касается стран, которые стремились вывести Сирию из ЛАГ и которые до сих пор сомневаются в необходимости ее возвращения, то этих государств даже не существовало, когда была основана Лига арабских государств при участии Дамаска.

Возвращение Сирии в ЛАГ не является самоцелью, но это способ восстановить отношения арабских стран с Дамаском, хотя каждое государство вольно принимать подобное решение самостоятельно.

Лига арабских государств, несмотря на свою хрупкость, является одной из самых престижных международных организаций. Именно она напоминает миру о едином арабском народе, который имеет вес на международной арене.

Эта значимость арабского мира и привлекла внимание лидеров крупнейших стран (России и Китая) к восточным государствам, чьи лидеры собрались в Джидде, на фоне враждебности арабов по отношению к США и их гегемонии.

Именно эта важность заставила президента Украины Владимира Зеленского, испытывающего отчаяние и неудачу, выступить на саммите ЛАГ, тем более что европейские государства больше не могут защитить его страну.

Зеленский не прилетел бы на саммит ЛАГ на французском самолете, если бы не поддержка Парижа и желание Брюсселя повлиять на политику арабского региона, который сегодня важен как никогда.

Примечательно приглашение президента Украины выступить перед лидерами арабских государств, поскольку в этом подчеркивалась исключительность Саудовской Аравии, но не учитывалось мнение остальных стран.

Это приглашение, безусловно, стало неприятным сюрпризом для некоторых стран, особенно для Сирии, которая с первого дня боевых действий на Украине поддерживает Россию в защите ее национальной безопасности и предотвращении расширения НАТО.

Участие Зеленского в саммите ЛАГ наносит значительный ущерб позиции арабских стран в отношении конфликта на Украине: некоторые государства придерживаются явно пророссийской линии, другие — нейтральной.

Вероятно, пригласив Зеленского на саммите ЛАГ, Саудовская Аравия намеревалась смягчить гнев американцев, вызванный ролью Королевства в примирении арабских стран с Сирией, сближением Эр-Рияда с Тегераном и развитием саудовско-российского и саудовско-китайского партнерства во внешней политике.

Королевство также стремится сыграть посредническую роль в украинском кризисе, что увеличивает его политическую мощь на международном уровне.

Но приглашение Эр-Риядом Зеленского на саммит ЛАГ, безусловно, не будет приветствоваться российской стороной.

Возникают сомнения, что Саудовская Аравия, возможно, не изменила свою реальную политическую ориентацию, и что происходящее нацелено призвать Вашингтон сблизиться с Эр-Риядом и выполнить пожелания арабской монархии.

Участие Зеленского в саммите ЛАГ также отражает глубокую разницу в политической ориентации Саудовской Аравии и Сирии, поэтому неудивительно, что Башар Асад и сирийская делегация отказались слушать речь украинского лидера.

Эта ситуация также опровергает так называемый «позитивный нейтралитет» арабских стран по отношению к конфликту на Украине, о чем заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Общая картина саммита, хотя и демонстрирует состояние консенсуса и гармонии между арабскими странами, не скрывает также факта существенных разногласий между ними, но многие из восточных государств уже не в состоянии выразить свою позицию или недовольство.

Недооценка важности Лиги арабских государств не менее вредна, чем чрезмерный оптимизм в отношении масштабов ее роли и влияния, особенно с учетом того, что в рамках этого объединения арабские страны смогли прийти к консенсусу по тем или иным вопросам. Но следует помнить, что ЛАГ все равно всегда была на стороне более сильного.

И самый сильный сегодня тот, кто умеет дарить подарки и выплачивать премии работникам этой организации, чья работа полна рутины и бюрократии.

Реформа ЛАГ может быть осуществлена на следующем этапе, если будет желание, и если Саудовская Аравия возьмется за эту задачу в качестве председателя арабского саммита.

Изменения затронут некоторые константы, к которым мы, вероятно, привыкли в работе ЛАГ, особенно они коснутся гражданства Генерального секретаря. Не будет ничего удивительного в том, что следующим генсеком станет гражданин страны Персидского залива, в частности Саудовской Аравии.

Королевство стремится увеличить мягкую силу, основываясь на мощи своей экономики и растущем влиянии и роли, а также на своих новых направлениях, представленных в «обнулении проблем» в регионе.

Этот взгляд может показаться прекрасным с формальной точки зрения, но смысл заключается в возможности его применения на местах, особенно с учетом того, что страна, которая ранее придерживалась политики «ноль проблем» (Турция), позже достигла точки «ноль друзей».

Саудовская Аравия много что выиграла от саммита ЛАГ, так как она смогла сделать то, что не смогла сделать ни одна другая страна. Усилия Алжира, ОАЭ, Ирака и других государств не увенчались успехом, поскольку сила воздействия этих стран слишком мала, чтобы играть такую значимую роль, какая сейчас отводится Эр-Рияду.

Идея саудовских лидеров арабской официальной системой начала воплощаться на практике с проведением арабо-китайского саммита в прошлом году, на котором было объявлено о переносе арабского центра принятия решений из Египта в Саудовскую Аравию.

Региональные и международные обстоятельства, а также наличие намерения внутри страны сделали желательным удвоение роли Саудовской Аравии, особенно с началом боевых действий на Украине и уходом американцев из ближневосточного региона.

Кроме того, благодаря соглашению с Ираном Саудовская Аравия понизила градус напряженности в регионе, и политика осей и поляризации в нем была обращена вспять.

«Арабская весна» привела к разрушению экономик стран и, следовательно, к снижению их роли на мировой арене и их политического влияния.

С другой стороны, произошли изменения в политике стран Персидского залива, выразившиеся в отказе от оказания помощи другим арабским странам и в ведении дел с этими странами с точки зрения торговца в поиске интереса и прибыли. Поэтому они перешли к инвестированию в эти страны и покупке экономических активов, если это возможно.

Тот, кто контролирует экономику, будет контролировать и политику. Политические решения некоторых стран стали зависеть от того, кто разместил депозиты в их банках.

Несмотря на стремление к тому, чтобы саммит ЛАГ в Джидде стал отправной точкой для объединения арабских государств, некоторые различия были очевидны, поскольку Алжир не был приглашен на подготовительные встречи, хотя он является бывшим государством-председателем арабского саммита.

Президент Алжира также не присутствовал на саммите лично, несмотря на его большую роль и предыдущие попытки вернуть Сирию в Лигу арабских государств, что некоторые интерпретировали как то, что наследный принц Саудовской Аравии лично не участвовал в саммите в Алжире.

Саммит отразил некоторые разногласия внутри стран ССАГПЗ или, по крайней мере, разницу во взглядах, поскольку эмир Катара, хотя и присутствовал на саммите, но не выступил с речью от имени своей страны и покинул встречу до того, как президент Башар Асад произнес свою речь.

То же верно и для Объединенных Арабских Эмиратов, которые находятся в состоянии соперничества и конфликта интересов с Саудовской Аравией, что привело к отсутствию шейха Мухаммада ибн Заида на саммите.

Арабский саммит в Джидде должен был объявить об окончании «арабской весны» и переходе арабской политики к новому этапу политического реализма, который заключается в уважении суверенитета каждого государства и невмешательстве во внутренние дела государств.

Присутствие Башара Асада было самым ярким событием на саммите, примечателен масштаб приема сирийской делегации Королевством, что создает впечатление, что наследный принц Мухаммед ибн Салман стремится заявить о своей невиновности в предыдущей политике Саудовской Аравии, особенно в отношении Сирии.

Самым важным вопросом остается роль, которую Саудовская Аравия будет играть в восстановлении Сирии, особенно с учетом того, что это единственный способ для возвращения беженцев.

Также несомненно, что в сирийско-саудовских отношениях наблюдаются позитивные сдвиги, которые превзошли все ожидания и затрудняли восприятие значительно ускорившейся картины.

Решающим фактором открытости арабов Дамаску остается американская позиция, которая по-прежнему характеризуется некоторой двусмысленностью и различиями между позицией администрации Байдена и конгресса.

Особенно с учетом того, что конгресс завершил работу над законопроектом, который предусматривает введение жестких санкций в отношении любой страны, которая стремится помочь Сирии.

Открытость арабов по отношению к Сирии никогда не будет означать их готовности бросить вызов международным резолюциям или столкнуться с американскими санкциями.

Любые усилия по оказанию помощи Сирии, будь то арабские или международные, увенчаются успехом только в том случае, если они будут учитывать возможность убедить в этом Соединенные Штаты.

В заключение можно сказать, что сирийский кризис стал свидетелем политических прорывов, но экономический фактор является наиболее важным и актуальным для людей, которые не в состоянии обеспечить себе средства к существованию.

Автор: Шахер аш-Шахер (شاهر الشاهر)