Войти
ТАСС

Франция заявила о готовности договориться с Украиной о долгосрочных гарантиях безопасности

560
0
0
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. 8 февраля 2023 год
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. 8 февраля 2023 год.
Источник изображения: © AP Photo / Sarah Meyssonnier

Президент страны Эмманюэль Макрон ранее заявил, что основной задачей в украинском конфликте остается "построение прочного мира"

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Франция готова обсуждать с Украиной вопросы будущих гарантий безопасности для Киева на долгосрочную перспективу. Об этом заявили во вторник в МИД Франции.

"Франция совместно со своими партнерами продолжает размышлять над тем, как лучше всего поддержать Украину в долгосрочной перспективе и во всех областях. Франция готова согласовать с Украиной договоренности о предоставлении гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную агрессию в будущем, как подтвердили наши лидеры в совместной декларации 36-го франко-британского саммита", - говорится в заявлении МИД республики.

Лидеры Франции и Великобритании по итогам встречи в Париже в марте обсудили двустороннее сотрудничество, вопросы энергетической безопасности и борьбу с нелегальной миграцией, а также поддержку Киева в нынешнем украинском конфликте. На пресс-конференции с премьером Великобритании Риши Сунаком президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что основной задачей в украинском конфликте остается "построение прочного мира".

В понедельник газета The Wall Street Journal сообщила, что США готовы выступить основным гарантом безопасности для Киева при участии европейских партнеров. Уточняется, что модель безопасности, которая будет предложена Украине, будет схожа с той, которая сейчас применяется в Израиле. Президент Польши Анджей Дуда сообщил газете, что соглашение, которое в настоящий момент набирает обороты как часть повестки дня будущего саммита НАТО в Вильнюсе, будет сосредоточено вокруг поставок вооружений и передовых технологий. Ожидается, что в качестве гарантов, помимо США, выступят Великобритания, Германия и Франция.

На саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, планируется создание нового органа - совета Украина - НАТО. Ожидается, что он станет для Киева пропуском к будущему членству в альянсе. Украина получит право созывать совет и просить о помощи, которая будет предоставляться отдельными странами-участницами. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Польша
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
Похожие новости
02.05.2022
Дичь в международных масштабах
14.12.2021
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
07.06.2021
Между «Штурмом» и «Прорывом»
26.03.2019
Багдад вооружают всем миром
14.05.2014
Новый старый мир
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
25.12.2007
Танковый мираж Т-95
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 18:50
  • 50013
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.05 18:03
  • 25
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 24.05 17:01
  • 1
Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает гордость
  • 24.05 16:51
  • 1
Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину
  • 24.05 16:49
  • 1
Стало известно о российских деревянных дронах для обмана ВСУ
  • 24.05 16:18
  • 0
Беларусь выступает за развитие взаимовыгодных отношений, в том числе со странами ЕС
  • 24.05 14:12
  • 0
Что скрывается за военными учениями в Литве
  • 24.05 13:40
  • 165
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 24.05 10:35
  • 1
Космонавт заявил, что он и его коллеги тоже могут выполнять боевые задачи
  • 24.05 10:29
  • 1
Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника
  • 24.05 01:23
  • 1
В России создали линейку универсальных дронов "Джокер"
  • 24.05 00:52
  • 8
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»