Франция заявила о готовности договориться с Украиной о долгосрочных гарантиях безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. 8 февраля 2023 год.

Президент страны Эмманюэль Макрон ранее заявил, что основной задачей в украинском конфликте остается "построение прочного мира"

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Франция готова обсуждать с Украиной вопросы будущих гарантий безопасности для Киева на долгосрочную перспективу. Об этом заявили во вторник в МИД Франции.

"Франция совместно со своими партнерами продолжает размышлять над тем, как лучше всего поддержать Украину в долгосрочной перспективе и во всех областях. Франция готова согласовать с Украиной договоренности о предоставлении гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную агрессию в будущем, как подтвердили наши лидеры в совместной декларации 36-го франко-британского саммита", - говорится в заявлении МИД республики.

Лидеры Франции и Великобритании по итогам встречи в Париже в марте обсудили двустороннее сотрудничество, вопросы энергетической безопасности и борьбу с нелегальной миграцией, а также поддержку Киева в нынешнем украинском конфликте. На пресс-конференции с премьером Великобритании Риши Сунаком президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что основной задачей в украинском конфликте остается "построение прочного мира".

В понедельник газета The Wall Street Journal сообщила, что США готовы выступить основным гарантом безопасности для Киева при участии европейских партнеров. Уточняется, что модель безопасности, которая будет предложена Украине, будет схожа с той, которая сейчас применяется в Израиле. Президент Польши Анджей Дуда сообщил газете, что соглашение, которое в настоящий момент набирает обороты как часть повестки дня будущего саммита НАТО в Вильнюсе, будет сосредоточено вокруг поставок вооружений и передовых технологий. Ожидается, что в качестве гарантов, помимо США, выступят Великобритания, Германия и Франция.

На саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, планируется создание нового органа - совета Украина - НАТО. Ожидается, что он станет для Киева пропуском к будущему членству в альянсе. Украина получит право созывать совет и просить о помощи, которая будет предоставляться отдельными странами-участницами.