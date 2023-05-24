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ТАСС

Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает гордость

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Петр Дубров и Олег Новицкий
Петр Дубров и Олег Новицкий.
Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Глава государства отметил результативную работу Петра Дуброва и Олега Новицкого

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает уважение и гордость, особо отметив результативную работу Петра Дуброва и Олега Новицкого.

"Профессионализм российских космонавтов неизменно вызывает уважение и гордость. За плечами Петра Валерьевича Дуброва и Олега Викторовича Новицкого сложные, длительные выходы в открытый космос, результативная работа в составе экипажа МКС. Буду рад вручить им заслуженные награды", - сказал он во вторник на церемонии вручения госнаград.

Глава государства также выразил особые слова благодарности тем, кто сейчас в крайне напряженном графике обеспечивает работу наиболее стратегически важных отраслей, в том числе оборонных и высокотехнологичных предприятий, аэрокосмической сферы.

Президент подчеркнул, что "всех нас объединяет многогранная российская культура", которая поражает творческой энергией, многообразием талантов, искренне поздравил всех присутствующих на церемонии и пожелал здоровья, благополучия и новых свершений.

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров вместе работали на Международной космической станции (МКС) в составе 65-й экспедиции в качестве бортинженеров. Олег Новицкий также является участником 33/34-й (на космическом корабле "Союз ТМА-06М", 2012-2013), 50/51-й (на "Союзе МС-03", 2016-2017) основных экспедиций на МКС. Петр Дубров принимал участие в 66-й основной экспедиции на Международную космическую станцию (2021-2022). Он установил рекорд среди россиян по времени нахождения на МКС в течение одного полета, превысив достижение Михаила Корниенко, который с марта 2015 года по март 2016 года совершил полет продолжительностью 340 суток 8 часов 42 минуты 54 секунды. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
МКС
Союз ПКК
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1 комментарий
№1
24.05.2023 17:01
Цитата, q
Президент России Владимир Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает уважение и гордость,
Чего не скажешь о большинстве российских чиновников....
В былые времена эти "служивые люди" хоть на войну за государя  и отечество  обязаны были в первых рядах ходить, а нынешние и  этого не хотят делать ...
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