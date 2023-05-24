Взятие Артемовска стало победой России над всей НАТО

Cumhuriyet: потери ВСУ в боях за Артемовск еще причинят Зеленскому немало головной боли

Россия полностью взяла под контроль Артемовск. Этот успех стал настоящей победой Москвы над всей НАТО, пишет Cumhuriyet. Зеленскому не стоило настаивать на сохранении Артемовска: в результате ВСУ понесли огромные потери, что еще аукнется украинскому лидеру.

Берктай Дениз

Хотелось бы коснуться темы страсти к Западу на Украине и в Молдове. Но сначала опишу самые горячие события последних двух дней.

В минувшую субботу, 20 мая, русские объявили, что полностью взяли под контроль Артемовск (Бахмут), бои за который продолжались несколько месяцев. Украина опровергла это, отметив что ВСУ все еще удерживают «некоторые позиции» в Артемовске. В воскресенье, 21 мая, Россия объявила, что контролирует каждый квадратный сантиметр этого населенного пункта. Украинские средства массовой информации описывают развитие событий завуалированными фразами.

Таким образом, русские впервые за десять месяцев установили контроль над районным центром, что стало победой над всей НАТО. Артемовск стал символом военного конфликта на Украине, поскольку он находится на пересечении транспортных сетей и является местом, где шли интенсивные боевые действия. Зеленский настойчиво оставался здесь, несмотря на предложение военных отойти, и потерял большое количество украинских солдат. В будущем эта ситуация может доставить Зеленскому немало головной боли.

Именно в это время появилась новость о том, что вооруженные формирования из числа российских диссидентов, поддерживаемые Украиной, захватили два села в приграничной Белгородской области России. Базирующиеся на Украине «Легион „Свобода России“»* и «Русский добровольческий корпус» призывают жителей сел, в которые они вошли, не оказывать сопротивления и выступать против Путина. В заявлении Кремля утверждается, что украинская администрация предприняла эту операцию, чтобы отвлечь внимание от ее провала в Артемовске.

Любовь к ЕС

В воскресенье, 21 мая, правительство Молдавии провело митинг в поддержку ЕС. Президент Молдавии Майя Санду призвала общественность продемонстрировать желание вступления в ЕС и прийти на митинг для этого. Близкие к правительству круги выступают за закрепление в конституции цели евроинтеграции.

Аналогичная правовая мера была принята на Украине после прозападной революции 2014 года. В конституции страны членство в НАТО и ЕС было прописано в качестве цели, и этот вопрос стал надправительственным национальным приоритетом. Как в Молдавии, так и на Украине на официальных зданиях рядом с государственным флагом развевается флаг Евросоюза (хотя они не являются членами ЕС). Однако ЕС, членство в котором эти страны сделали национальной целью и конституционной нормой, представляет собой группу государств, действующих в соответствии с определенными интересами и пытающихся получить от страны-кандидата все, что можно, ничего не давая взамен. История вступления Турции в ЕС является ярчайшим примером этого.

Как там у покойного Унсала Оская (Ünsal Oskay, турецкий социолог, переводчик, специалист по коммуникациям, 1939-2009 — прим.ИноСМИ.)? «Сказать женщине: „Я не могу жить без тебя“, — значит и пойти по пути к жизни без нее». Ситуация Турции в начале 2000-х годов на самом деле очень хорошо показывает, что, если сказать ЕС: «Мы не можем без вас», — это не даст хороших результатов. В очередной раз с благодарностью вспоминаю профессора, доктора Эрола Манисалы (Erol Manisalı, турецкий экономист, журналист, 1940-2020 — прим.ИноСМИ.), который четко показал это своими книгами.

* террористическая организация, запрещена в РФ