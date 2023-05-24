Войти
ИноСМИ

Взятие Артемовска стало победой России над всей НАТО

676
0
0
Российские силы освободили Артемовск
Российские силы освободили Артемовск.
Источник изображения: © РИА Новости Иван Родионов

Cumhuriyet: потери ВСУ в боях за Артемовск еще причинят Зеленскому немало головной боли

Россия полностью взяла под контроль Артемовск. Этот успех стал настоящей победой Москвы над всей НАТО, пишет Cumhuriyet. Зеленскому не стоило настаивать на сохранении Артемовска: в результате ВСУ понесли огромные потери, что еще аукнется украинскому лидеру.

Берктай Дениз

Хотелось бы коснуться темы страсти к Западу на Украине и в Молдове. Но сначала опишу самые горячие события последних двух дней.

В минувшую субботу, 20 мая, русские объявили, что полностью взяли под контроль Артемовск (Бахмут), бои за который продолжались несколько месяцев. Украина опровергла это, отметив что ВСУ все еще удерживают «некоторые позиции» в Артемовске. В воскресенье, 21 мая, Россия объявила, что контролирует каждый квадратный сантиметр этого населенного пункта. Украинские средства массовой информации описывают развитие событий завуалированными фразами.

Таким образом, русские впервые за десять месяцев установили контроль над районным центром, что стало победой над всей НАТО. Артемовск стал символом военного конфликта на Украине, поскольку он находится на пересечении транспортных сетей и является местом, где шли интенсивные боевые действия. Зеленский настойчиво оставался здесь, несмотря на предложение военных отойти, и потерял большое количество украинских солдат. В будущем эта ситуация может доставить Зеленскому немало головной боли.

Именно в это время появилась новость о том, что вооруженные формирования из числа российских диссидентов, поддерживаемые Украиной, захватили два села в приграничной Белгородской области России. Базирующиеся на Украине «Легион „Свобода России“»* и «Русский добровольческий корпус» призывают жителей сел, в которые они вошли, не оказывать сопротивления и выступать против Путина. В заявлении Кремля утверждается, что украинская администрация предприняла эту операцию, чтобы отвлечь внимание от ее провала в Артемовске.

Любовь к ЕС

В воскресенье, 21 мая, правительство Молдавии провело митинг в поддержку ЕС. Президент Молдавии Майя Санду призвала общественность продемонстрировать желание вступления в ЕС и прийти на митинг для этого. Близкие к правительству круги выступают за закрепление в конституции цели евроинтеграции.

Аналогичная правовая мера была принята на Украине после прозападной революции 2014 года. В конституции страны членство в НАТО и ЕС было прописано в качестве цели, и этот вопрос стал надправительственным национальным приоритетом. Как в Молдавии, так и на Украине на официальных зданиях рядом с государственным флагом развевается флаг Евросоюза (хотя они не являются членами ЕС). Однако ЕС, членство в котором эти страны сделали национальной целью и конституционной нормой, представляет собой группу государств, действующих в соответствии с определенными интересами и пытающихся получить от страны-кандидата все, что можно, ничего не давая взамен. История вступления Турции в ЕС является ярчайшим примером этого.

Как там у покойного Унсала Оская (Ünsal Oskay, турецкий социолог, переводчик, специалист по коммуникациям, 1939-2009 — прим.ИноСМИ.)? «Сказать женщине: „Я не могу жить без тебя“, — значит и пойти по пути к жизни без нее». Ситуация Турции в начале 2000-х годов на самом деле очень хорошо показывает, что, если сказать ЕС: «Мы не можем без вас», — это не даст хороших результатов. В очередной раз с благодарностью вспоминаю профессора, доктора Эрола Манисалы (Erol Manisalı, турецкий экономист, журналист, 1940-2020 — прим.ИноСМИ.), который четко показал это своими книгами.

* террористическая организация, запрещена в РФ

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
29.11.2022
Слабеющие США не смогут противостоять Китаю и России одновременно
29.04.2022
На Украине открыт Ящик Пандоры. Спасибо нужно сказать Западу
18.01.2022
Foreign Affairs (США): НАТО пора захлопнуть свои двери
06.08.2021
Дмитрий Кулеба заклинает: Украина — это часть Запада (Foreign Affairs, США)
28.04.2021
The National Interest (США): Россия, а не НАТО, контролирует ситуацию на Украине
01.08.2019
Stratejik Dnce Enstits (Турция): византийские игры США в Грузии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 18:50
  • 50013
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.05 18:03
  • 25
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 24.05 17:01
  • 1
Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает гордость
  • 24.05 16:51
  • 1
Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину
  • 24.05 16:49
  • 1
Стало известно о российских деревянных дронах для обмана ВСУ
  • 24.05 16:18
  • 0
Беларусь выступает за развитие взаимовыгодных отношений, в том числе со странами ЕС
  • 24.05 14:12
  • 0
Что скрывается за военными учениями в Литве
  • 24.05 13:40
  • 165
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 24.05 10:35
  • 1
Космонавт заявил, что он и его коллеги тоже могут выполнять боевые задачи
  • 24.05 10:29
  • 1
Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника
  • 24.05 01:23
  • 1
В России создали линейку универсальных дронов "Джокер"
  • 24.05 00:52
  • 8
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»