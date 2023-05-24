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ЦАМТО

На верфи General Dynamics заложен киль эсминца УРО (DDG-126) "Луис Х.Уилсон" класса "Арли Берк"

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Эсминец УРО «Пребл» тип "Арли Бёрк"
Эсминец УРО «Пребл» тип "Арли Бёрк".
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 23 мая. По информации командования ВМС США, 16 мая на верфи General Dynamics Bath Iron Works (BIW) состоялась церемония закладки киля эсминца УРО (DDG-126) "Луис Х.Уилсон" класса "Арли Берк".

"Луис Х.Уилсон" станет 76-ым эскадренным миноносцем класса "Арли Берк" в составе ВМС США. Резка стали для постройки корабля началась в мае 2020 года. Предполагается, что он будет передан ВМС США в 2024 году. (DDG-126) "Луис Х.Уилсон" является первым эскадренным миноносцем класса "Арли Берк" версии Флай-3, построенным Bath Iron Works.

Эсминцы версии Флай-3 будут отличаться расширенными возможностями противовоздушной / противоракетной обороны. Так, корабль будет оснащена новым радиолокационным комплексом AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar), заменившим РЛС SPY-1, установленную на эсминцах DDG-51 предыдущих модификаций, модернизированными системами электропитания и охлаждения, другими улучшенными системами.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Последним из построенных General Dynamics Bath Iron Works 26 января 2023 года ВМС США был передан эскадренный миноносец (DDG-120) "Карл М.Левин".

В настоящее время General Dynamics Bath Iron Works выполняет контракты на поставку 10 эсминцев класса "Арли Берк". В стадии постройки на предприятии General Dynamics Bath Iron Works также находятся эскадренные миноносцы (DDG-122) "Джон Бейзилон", (DDG-124) "Харви С.Барнум", (DDG-127) "Патрик Галлахер", (DDG-130) "Уильям Шаретт", (DDG-132) "Квентин Уолш" класса "Арли Берк".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
BIW
General Dynamics
Проекты
2020-й год
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