Запад делает все, чтобы развязать третью мировую войну

Sky News: США ударят по Крыму, если Россия применит тактическое ядерное оружие

Запад рискует спровоцировать третью мировую, пишет автор статьи для Sky News. Как показала конференция по безопасности в Таллине, западные деятели отказываются от дипломатии. Они поддерживают эскалацию и говорят об ударах по Крыму в ответ на применение ядерного оружия, хотя Россия не говорила о подобных планах.

США по неофициальным каналам предупредили Москву о "массированном нападении с применением обычных вооружений" и о нанесении ударов по вполне конкретным целям на российской территории, если Кремль применит на Украине свой мощный арсенал тактического ядерного оружия.

Есть картины, которые никогда не стираются из памяти.

В вышедшей в 1962 году эпической исторической драме Дэвида Лина "Лоуренс Аравийский", где главную роль Т.Э. Лоуренса сыграл Питер О’Тул, есть одна запоминающаяся сцена. Лоуренс наталкивается на взвод турецких солдат, которые только что уничтожили жителей соседней деревни, и отдает своим подчиненным приказ "не брать пленных".

Это классическое кино, оставляющее зарубки в памяти.

Такое же чувство ("не брать пленных") возникло у меня на конференции по безопасности в Прибалтике, участники которой в течение трех дней обсуждали кризис на Украине. Туда приехали сотни выдающихся политиков, аналитиков, руководителей, военных и ученых со всего мира.

Там были все: верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, заместитель генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности, бывший заместитель госсекретаря США, бывший американский посол в России, советник французского президента, а также премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы. И еще многие другие.

Три дня и три вечера шли дискуссии в составе экспертных групп, участники которых пытались найти решение самых насущных проблем безопасности нашего времени, какими являются вооруженный конфликт на Украине, киберугрозы, необходимость укрепления НАТО, усиление санкций ЕС, а также нарастающая угроза применения Россией тактического ядерного оружия.

Подробно об этом позже.

Роль дипломатии

Будучи исследователем дипломатии, я ждал серьезной дискуссии о характере дипломатического урегулирования или прекращения огня, благодаря которому удается прекратить убийства людей и усадить переговорщиков за один стол в целях преодоления военных и политических препятствий.

За свою карьеру я видел много таких дискуссий, начиная с переговоров в Париже, которые положили конец войне во Вьетнаме. Меня всегда восхищало терпение, настойчивость, а также навыки и умения профессиональных дипломатов, которые держат дистанцию.

Безусловно, дипломатия играет важную роль.

Никакая мощь и сила, вне зависимости от ее размаха, никогда не предотвращала войны без дипломатии.

И никакая война — преднамеренная или случайная — не велась без того же самого искусства дипломатии.

Все начинается со стратегического умения поставить себя на место другого.

На прошлой неделе New York Times опубликовала письмо группы экспертов по национальной безопасности, которые придерживаются собственного мнения о происходящем. Они отметили: "В дипломатии надо обладать стратегическим умением поставить себя на место другого, надо постараться понять противника. Это не слабость. Это мудрость".

Осуждая "преступные действия Путина и оккупацию" Украины, но зная, что Россия не раз подвергалась нападению зарубежных армий, такой умеющий поставить себя на место другого дипломат призывает остальных смотреть на вооруженный конфликт "глазами России".

В Прибалтике я не увидел и тени такого великодушия. Участниками конференции стали закоренелые антироссийские личности, которых возглавила президентский советник из администрации Трампа Фиона Хилл (Fiona Hill), занимающая агрессивную позицию по отношению к России и не настроенная ни на какой диалог с Москвой.

Никакого стремления к прекращению огня эти деятели не продемонстрировали.

Возможен ли мир в такой ситуации?

Я надеялся, что на конференции в Таллине будет какое-нибудь заседание, посвященное достижению мира и обсуждению того, каким должен быть этот мир.

Именно провалы дипломатии вызвали этот кризис, а теперь провалы дипломатии этот кризис затягивают.

И никто на самом деле не ищет выход из этой ситуации.

Дипломатии в Таллине не было. Конференция оказалась безжалостно антироссийской, и большинство ораторов выступали по принципу "Украина не может поступать плохо, потому что она пытается изгнать захватчика, а Россия не может поступать хорошо, пока находится на чужой земле".

Европейцы считают, что победа Украины очень важна и неизбежна.

Но они неправы.

Из-за такой позиции у Европы завышенные и далекие от реальности надежды на Украину. Глядя на участников конференции, я думал о том, что они подливают масла в огонь, требуя и призывая к экспансии НАТО в Восточной Европе, с включением в ее состав Молдавии, Грузии и, конечно, Украины.

Они не только единодушно поддерживали расширение НАТО. Они требовали от США увеличить свою группировку войск в этой части мира.

Наступление возглавили интеллектуалы. Тимоти Эш (Timothy Ash) из Оксфорда призывал к полному разгрому Путина и России, заявляя, что с ней надо обращаться так же, как обращались с нацистской Германией после Второй мировой войны, дабы россияне никогда больше не соглашались на агрессию.

Он дошел до того, что потребовал привлечь Путина и его приспешников к суду за военные преступления, осуществить оккупацию России иностранными войсками на неопределенный срок и потребовать от Москвы репараций за разрушение Украины.

Призывы Эша наказать победителей в Великой Отечественной войне, чья Красная Армия поставила крест на немецком вермахте, вполне укладываются в российскую повествовательную линию об угрозе существованию страны, авторы которой утверждают, что цель агрессора — расчленить Российскую Федерацию и поработить ее народы.

Фиона Хилл поддержала точку зрения Эша, которая была воспринята очень хорошо. Она заявила, что Путин, ведя военные действия против Украины, по сути дела, начал опосредованную войну с Европой в попытке перекроить ее архитектуру безопасности.

Хилл очень далеко ушла от концепции Джо Байдена, утверждающего, что это Америка ведет на Украине опосредованную войну с Россией.

Но их заявления довольно ясно показывают, что происходит.

Ни один из участников не был заинтересован в мирном урегулировании конфликта в данный момент – хотя личная точка зрения на этот вопрос может у них отличаться.

Они единогласно поддержали мирный план Зеленского из 10 пунктов, включающий изгнание российских войск и возвращение Крыма и Донбасса.

Этого не будет.

Если эти люди будут придерживаться плана Зеленского, военные действия на Украине затянутся на годы. И даже если конфликт продлится не более шести месяцев, счет новых жертв пойдет на тысячи.

Когда страна теряет людей в таких количествах из-за проблем, которые можно было решить дипломатическим путем при наличии коллективной воли и дипломатического воображения (их действительно можно было решить еще до начала боевых действий 23 февраля прошлого года), необходимо пройти дополнительный путь.

Часы тикают

И наконец, самое важное, что я заметил в Таллине, это беззаботность участников при обсуждении вопроса о возможном применении ядерного оружия.

На одном из утренних заседаний бывшего высокопоставленного руководителя из США (по правилам Чатем-Хауса я не могу назвать его имя) спросили, как отреагирует его страна, если Россия применит на Украине тактическое ядерное оружие.

Он заявил (я не думаю, что он говорил серьезно), что США уже предупредили Москву по неофициальным каналам, что будет массированный неядерный удар по Крыму, в том числе, по российскому Черноморскому флоту.

В этот момент все проснулись.

Массированный удар по Крыму означает мощную эскалацию в опосредованной войне Америки с Россией, и это такое нападение, после которого пути назад уже не будет.

Появятся новые проблемы, они будут нарастать, и все это проложит путь к третьей мировой войне.

Есть ли выход?

Альтернатива имеется, это верно.

Историк Джефф Робертс (Geoff Roberts) недавно заметил: "Военные действия могут и должны закончиться миром и сделкой о территории, которая гарантирует России безопасность в будущем и защитит мир от ядерной катастрофы".

В этом есть очевидный смысл.

Автор статьи: Джозеф Сиракуза (Joseph M. Siracusa)