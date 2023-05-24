Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну, заявил Путин

Путин: Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну, идущую уже девять лет

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Девять лет враг ведет войну, а Россия с помощью спецоперации пытается ее прекратить, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Высшими госнаградами отмечена деятельность россиян за выдающиеся заслуги в областях культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер.

"Уважаемые друзья, вот только что детский доктор из Донбасса сказал о том, что в течение девяти лет Донбасс отражает нападение на людей, которые там живут. Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого, в силу исторической несправедливости, оказалась за границами исторического российского государства", - сказал Путин на церемонии вручения.

"Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И Россия делает все для того, чтобы защитить их. И, конечно, будет (делать) для этого все. Благодаря в значительной степени таким людям, которые представлены и здесь", - добавил он.