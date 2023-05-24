Эстония и Латвия намерены совместно приобрести ЗРК IRIS-T SLM

ЦАМТО, 23 мая. Министры обороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце 21 мая в Риге объявили о намерении приступить к переговорам с немецкой компанией Diehl Defense о приобретении ЗРК IRIS-T SLM в рамках совместной закупки средств ПВО средней дальности.

По информации Минобороны Эстонии, страны рассчитывают достичь договоренности с Diehl Defense в ближайшее время и уже этим летом официально объявить о подписании контракта.

По заявлению И.Мурниеце, совместно выбранная система ПВО средней дальности должна надежно прикрыть воздушное пространство Латвии и Эстонии и обеспечить максимально возможную защиту населения, а также объектов гражданской и военной инфраструктуры.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2022 года министры обороны Эстонии и Латвии на саммите НАТО в Мадриде подписали протокол о намерениях по вопросу совместной закупки зенитных комплексов средней дальности. Эстонский центр оборонных инвестиций осуществляет процедуру закупки от имени оборонных ведомств двух стран.

Как уточнил министр обороны Эстонии, целью закупки является обеспечение Эстонии к 2025 году средствами противовоздушной обороны средней дальности. Это означает, что первые ЗРК должны быть поставлены в 2024 году. Правительство Эстонии уже выделило средства на закупку ЗРК средней дальности в рамках переговоров по бюджету на 2022 год.

Эстонский центр оборонных инвестиций провел исследование рынка, изучил предложения шести потенциальных зарубежных претендентов. При выборе победителя оценивались такие критерии, как технические возможности системы, общая стоимость системы, стоимость жизненного цикла на ближайшие 30 лет, сроки поставки и возможность участия в проекте эстонской и латвийской национальной промышленности.

Окончательная стоимость закупки будет определена в ходе переговоров о контракте. Пакет будет включать ЗРК средней дальности, а также инфраструктуру, обучение личного состава, вспомогательное оборудование и другие сопутствующие расходы.

ЗРК предназначены для поражения самолетов, вертолетов, а также других воздушных угроз, включая беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и барражирующие боеприпасы.

В состав батареи IRIS-T SLM входят пункт управления, одна мобильная многофункциональная РЛС, от двух до четырех самоходных пусковых установок на колесном шасси, на каждой из которых размещены восемь ТПК с перехватчиками IRIS-T SLM. ЗРК позволяет поражать цели на дальностях от 1 до 40 км и высотах до 20 км.

Diehl Defense уже передала два ЗРК IRIS-T SLM ВС Украины. На текущий момент согласована передача ВСУ четырех комплексов.