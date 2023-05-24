Войти
ЦАМТО

Эстония и Латвия намерены совместно приобрести ЗРК IRIS-T SLM

590
0
0
ЗРК IRIS-T SLM на огневой позиции
ЗРК IRIS-T SLM на огневой позиции.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 23 мая. Министры обороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце 21 мая в Риге объявили о намерении приступить к переговорам с немецкой компанией Diehl Defense о приобретении ЗРК IRIS-T SLM в рамках совместной закупки средств ПВО средней дальности.

По информации Минобороны Эстонии, страны рассчитывают достичь договоренности с Diehl Defense в ближайшее время и уже этим летом официально объявить о подписании контракта.

По заявлению И.Мурниеце, совместно выбранная система ПВО средней дальности должна надежно прикрыть воздушное пространство Латвии и Эстонии и обеспечить максимально возможную защиту населения, а также объектов гражданской и военной инфраструктуры.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2022 года министры обороны Эстонии и Латвии на саммите НАТО в Мадриде подписали протокол о намерениях по вопросу совместной закупки зенитных комплексов средней дальности. Эстонский центр оборонных инвестиций осуществляет процедуру закупки от имени оборонных ведомств двух стран.

Как уточнил министр обороны Эстонии, целью закупки является обеспечение Эстонии к 2025 году средствами противовоздушной обороны средней дальности. Это означает, что первые ЗРК должны быть поставлены в 2024 году. Правительство Эстонии уже выделило средства на закупку ЗРК средней дальности в рамках переговоров по бюджету на 2022 год.

Эстонский центр оборонных инвестиций провел исследование рынка, изучил предложения шести потенциальных зарубежных претендентов. При выборе победителя оценивались такие критерии, как технические возможности системы, общая стоимость системы, стоимость жизненного цикла на ближайшие 30 лет, сроки поставки и возможность участия в проекте эстонской и латвийской национальной промышленности.

Окончательная стоимость закупки будет определена в ходе переговоров о контракте. Пакет будет включать ЗРК средней дальности, а также инфраструктуру, обучение личного состава, вспомогательное оборудование и другие сопутствующие расходы.

ЗРК предназначены для поражения самолетов, вертолетов, а также других воздушных угроз, включая беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и барражирующие боеприпасы.

В состав батареи IRIS-T SLM входят пункт управления, одна мобильная многофункциональная РЛС, от двух до четырех самоходных пусковых установок на колесном шасси, на каждой из которых размещены восемь ТПК с перехватчиками IRIS-T SLM. ЗРК позволяет поражать цели на дальностях от 1 до 40 км и высотах до 20 км.

Diehl Defense уже передала два ЗРК IRIS-T SLM ВС Украины. На текущий момент согласована передача ВСУ четырех комплексов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Украина
Эстония
Проекты
NATO
Похожие новости
28.11.2022
Украинский кризис воскресил НАТО, но поздно. Европе грозят бунты
26.05.2021
The National Interest (США): нет, российская агрессия в Прибалтике не будет повторением крымской модели
04.12.2019
Рено Жирар: "За свободный диалог с Россией" (Le Figaro, Франция)
29.11.2019
Washington Examiner (США): как победить Путина в его собственной игре
26.11.2019
НАТО: каким альянс видит Берлин? (Delfi, Латвия)
22.11.2017
Мосты конфронтации
23.06.2011
Общеевропейская ПРО: первая капля в море потребностей ("Nasz Dziennik", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 18:50
  • 50013
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.05 18:03
  • 25
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 24.05 17:01
  • 1
Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает гордость
  • 24.05 16:51
  • 1
Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину
  • 24.05 16:49
  • 1
Стало известно о российских деревянных дронах для обмана ВСУ
  • 24.05 16:18
  • 0
Беларусь выступает за развитие взаимовыгодных отношений, в том числе со странами ЕС
  • 24.05 14:12
  • 0
Что скрывается за военными учениями в Литве
  • 24.05 13:40
  • 165
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 24.05 10:35
  • 1
Космонавт заявил, что он и его коллеги тоже могут выполнять боевые задачи
  • 24.05 10:29
  • 1
Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника
  • 24.05 01:23
  • 1
В России создали линейку универсальных дронов "Джокер"
  • 24.05 00:52
  • 8
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»