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ТАСС

В НАТО назвали подготовку пилотов F-16 одной из предпосылок отправки истребителей Киеву

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции. Архивное фото
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Генсек альянса Йенс Столтенберг назвал решение "хорошей идеей", отметив, что поставка боевых самолетов Украине "не сделает НАТО стороной конфликта"

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Подготовка пилотов F-16 - это лишь одна из предпосылок, которые открывают возможности поставок этих самолетов на Украину. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны ЕС.

"На прошлой неделе мы услышали от Великобритании США и ряда других стран, что они начнут подготовку украинских пилотов для использования современных самолетов НАТО. Я считаю, что это хорошая идея, начать тренировать пилотов, поскольку это является одной из предпосылок для принятия решения о предоставлении самолетов в дальнейшем", - сказал Столтенберг. Он не уточнил, каковы остальные предпосылки.

"Это также подтверждает, что мы готовы к долгосрочному конфликту и Россия не сможет просто выждать", - сказал генсек.

При этом он снова заявил, что поставка самолетов Киеву "не сделает НАТО стороной конфликта". Ранее аналогичные заявления Столтенберг делал при начале поставок Украине артиллерии, танков, систем противовоздушной обороны, крылатых ракет.

Ранее во вторник глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ряд стран сообщества, в частности Польша, уже осуществляют обучение украинских летчиков. 

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