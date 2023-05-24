Столтенберг выступил за расширение военного производства странами НАТО

Генсек альянса сообщил, что пригласил представителей ВПК США и ЕС на встречу министров обороны НАТО 15 июня

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Представители военной промышленности США и ЕС приглашены на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе 15 июня для обсуждения милитаризации промышленности по обе стороны атлантического океана. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны ЕС.

"Я решил пригласить представителей промышленности по обе стороны Атлантического океана на встречу министров обороны НАТО для обсуждения расширения производства", - сказал Столтенберг. Он добавил, что туда также будут приглашены представители Украины, глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который курирует в Еврокомиссии вопросы развертывания в ЕС новых производственных линий для изготовления боеприпасов и вооружений.

Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО "должны расширить свое военное производство, чтобы одновременно поставлять оружие Украине и восполнять собственные запасы".

"Критически важно расширить производство боеприпасов. Мы координируем сотрудничество между ЕС, НАТО и Украиной все теснее. Важно обсуждать поставки новых платформ - танков, ПВО, самолетов, но критически важно обеспечить работу и функционирование уже имеющихся у Украины вооружений, а для этого нужны боеприпасы и запчасти", - сказал Столтенберг.

Он приветствовал предстоящие поставки Киеву самолетов, подчеркнув, что это подтверждает готовность НАТО вооружать Украину в долгосрочном режиме.

Ранее Столтенберг сообщил, что лидеры НАТО на саммите в Вильнюсе в июле примут многолетнюю программу перевооружения Украины на западные образцы вооружений.