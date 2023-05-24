Космонавт заявил, что он и его коллеги тоже могут выполнять боевые задачи

Новицкий попросил не сбрасывать со счетов его и других космонавтов с опытом службы в ВВС

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий, в прошлом - лётчик-штурмовик, на церемонии вручения государственных наград попросил президента РФ Владимира Путина не "сбрасывать со счетов" его и других космонавтов с авиационным опытом, когда они больше не смогут летать на орбиту.

"Я, как офицер, работавший авианаводчиком в Ботлихском районе Дагестана, как лётчик-штурмовик, выполнявший задачи по предназначению, сейчас, как лётчик-космонавт, хочу заверить, что я и мои коллеги по отряду космонавтов всегда готовы выполнять любые поставленные верховным главнокомандующим задачи, задачи, поставленные нашим народом. И даже не только в мирных, но, если нужно, в военных, в боевых целях", - сказал Новицкий.

"Просим не сбрасывать нас со счетов, когда мы по состоянию здоровья не сможем выполнять космический полёт. А в целом мы нормальные здоровые мужчины", - добавил 51-летний уроженец Белоруссии, получивший звание Героя России в 2014 году.

Новицкий поблагодарил президента, вручившего ему после третьего полёта на МКС орден за заслуги перед Отечеством III степени, за высокую оценку работы экипажа на орбите. Он также сказал "простое человеческое спасибо" участникам спецоперации, которые также получили в этот день госнаграды.

Космонавт уверен, что "ребятам на переднем крае" сейчас тяжело. В то же время он подчеркнул, что у России никогда не было простых времён. "Во все времена наши недруги, в основном западные, пытались захватить нашу землю, поработить наш народ, пытались уничтожить наш данный предками ген непобедимости, ген нашей национальной мощи, ген самопожертвования, если это нужно для жизни ближнего человека. Ген, который просыпается, наверное, в каждом белорусе, дагестанце, буряте, еврее, когда мы видим прямую угрозу нашей родной земле, нашим родным и близким", - сказал Новицкий.

"И почему-то ни у кого из руководителей западных государств - опытных, выбранных или просто назначенных - не хватает ума понять, что мы непобедимы, просто непобедимы. Мы можем просто на время отвлечься, извините, надавать всем по шеям и снова вернуться к мирному укладу жизни", - констатировал космонавт.

Коллега Новицкого по экипажу Пётр Дубров, совершивший свой первый полёт на Международную космическую станцию, получил из рук президента Звезду Героя России. Он поблагодарил своих родственников и друзей, которые помогали ему в жизненном пути, отметив, что космонавты могут спокойно работать на станции благодаря огромному количеству людей, работающих на Земле.

"Это и создатели нашей самой надёжной космической техники, и те, кто учит, готовят нас к нашим космическим полётам, кто сопровождает нас, отправляет нас на орбиту и встречает нас, помогает нам реабилитироваться. Только благодаря их труду мы по-прежнему по праву считаемся одной из ведущих космических держав", - рассказал Дубров.

Космонавт добавил, что для него большая честь быть в одном строю с теми, кто получил свою награду за подвиги на поле боя. "Сегодня, когда в очередной раз маски сброшены и западный нацизм показал своё истинное лицо миру, правнуки, внуки тех, кто в годы Второй мировой войны защищал нас, также на полях сражения встали не только на защиту невинных людей, но и самой человечности. Огромное спасибо и низкий поклон всем вам", - сказал Дубров.