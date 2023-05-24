Войти
Известия.ru

В Самарском университете создана программа для управления спутниками Луны

575
0
+1
Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

В Самарском университете разработан комплекс для управления спутниками в окололунном пространстве, что будет необходимо для полноценной работы будущей лунной космической станции в перспективе при освоении Луны. Как сообщили 23 мая в пресс-службе вуза, автором разработки является молодой китайский ученый Ду Чунжуй.

Молодой специалист отметил, что для работы на Луне потребуются спутники, которые будут осуществлять связь, разведку, мониторинг​ и навигацию.

«Разработанная мною программа позволит эффективно управлять движением таких космических аппаратов в окололунном пространстве, рассчитывая оптимальные варианты их перемещения между различными орбитами», — цитирует Чунжуя пресс-служба.

В частности, благодаря методикам выбора оптимального управления уменьшится необходимость в дополнительных запусках электроракетных двигателей для коррекции орбиты. Таким образом, запасов топлива на борту космических аппаратов будет хватать для их более продолжительной работы.

Ранее, 11 мая, ученые из Института медико-биологических проблем собрали заявки для исследований в рамках программы SIRIUS-23 — самого продолжительного этапа эксперимента по моделированию полета на Луну. Он начнется в ноябре 2023 года и продлится один год. Это время шестеро испытателей проведут в изолированном блоке, имитирующем космический корабль, где будут отрабатывать сценарии будущей лунной экспедиции.

До этого, 12 апреля, академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Игорь Маринин рассказал о перспективах освоения человечеством Луны. Эксперт отметил, что недавно на Луне были обнаружены ценные ресурсы, считающиеся на Земле дефицитными, поэтому в крупнейших странах, в том числе в России, разрабатываются проекты по лунной добыче.

В этот же день «Известия» писали, что летом текущего года беспилотный аппарат «Луна-25» отправится к спутнику Земли. Он сядет в 70-х градусах южной широты и получит важные данные о составе грунта, наличии воды и других особенностях этих мест, которые ранее не изучались. На основе этих данных ученые выберут места для посадки аналогичных аппаратов «Луна-26» и «Луна-27». Они также не будут передвигаться по поверхности и возвращаться на Землю.


Эксперты предполагают, что полеты должны начаться с 2030 года. Помочь в их осуществлении может Российская орбитальная станция, которую планируют запустить в 2027–2030 годах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Луна
Похожие новости
14.06.2021
Ученые оценили возможность сотрудничества России и США в космосе
18.02.2019
На лунной базе в России развернут аппаратуру для изучения космических лучей
03.08.2018
Научная программа эксперимента SIRIUS утверждена, в нее вошли более 70 исследований
12.10.2015
Россия отложит создание нового пилотируемого корабля, если "урежут" ФКП
10.03.2015
Три смерти «Искандера»
28.10.2014
На Луну отправят многоразовый автоматический корабль «Корвет»
24.10.2014
Роскосмос предлагает закрепить за Россией лучшие места на Луне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 18:50
  • 50013
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.05 18:03
  • 25
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 24.05 17:01
  • 1
Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает гордость
  • 24.05 16:51
  • 1
Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину
  • 24.05 16:49
  • 1
Стало известно о российских деревянных дронах для обмана ВСУ
  • 24.05 16:18
  • 0
Беларусь выступает за развитие взаимовыгодных отношений, в том числе со странами ЕС
  • 24.05 14:12
  • 0
Что скрывается за военными учениями в Литве
  • 24.05 13:40
  • 165
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 24.05 10:35
  • 1
Космонавт заявил, что он и его коллеги тоже могут выполнять боевые задачи
  • 24.05 10:29
  • 1
Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника
  • 24.05 01:23
  • 1
В России создали линейку универсальных дронов "Джокер"
  • 24.05 00:52
  • 8
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»