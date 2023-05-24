Войти
Военное обозрение

Politico: Франция собирается значительно увеличить военные расходы, но Украине мало что перепадёт

583
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вот уже больше года западные страны, включая Францию, поставляют оружие Украине. Однако очевидно, что в таком темпе это продолжаться бесконечно не может. И хотя в европейских странах наблюдается тенденция к увеличению военных расходов, это не всегда связано со стремлением помочь Киеву.

Как пишет издание Politico, Париж планирует в ближайшие годы увеличение военных расходов, но эти расходы в основном пойдут на сферы, далекие от тех, что связаны с помощью Украине. Французские власти решили не менять той модели в обеспечении безопасности страны, что имела место до начала украинского конфликта, и продолжить увеличивать расходы на такие направления, как укрепление защиты в космосе, киберпространстве и на воде. Вкладываться особо в традиционные вооружения, так нужные Киеву, Париж не собирается.

Украине от этого увеличения мало что перепадёт.

По данным издания, в ближайшие семь лет оборонные расходы Франции вырастут на 30% и составят 413 миллиардов евро. Основная часть этих расходов пойдет на так называемое ядерное сдерживание. При этом Politico отмечает, что одной из причин этого является нехватка средств у Парижа, так как закупки традиционного вооружения обойдутся гораздо дороже, чем сфера ЯО.

Все это волей-неволей скажется на поставках вооружения Украине, считают эксперты издания. Подобные же тенденции наблюдаются и в Германии с Великобританией, пишет Politico.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Украина
Франция
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
25.10.2022
Запорожские власти назвали призыв G7 передать АЭС Украине неприемлемым
10.01.2020
Обогащенный Иран
25.04.2019
Своевременно, но не обязательно симметрично. В Москве обсудили вопросы безопасности
08.09.2017
Россия против НАТО. Кто победит в войне? (The National Interest, США)
20.11.2015
25 лет ДОВСЕ: как всеобщая безопасность оказалась не нужна
07.10.2015
Пекин оживил споры вокруг АЭС нового поколения
29.07.2015
Система ПРО — это гибель для Польши ("Nowa Europa Wschodnia", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 18:50
  • 50013
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.05 18:03
  • 25
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 24.05 17:01
  • 1
Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает гордость
  • 24.05 16:51
  • 1
Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину
  • 24.05 16:49
  • 1
Стало известно о российских деревянных дронах для обмана ВСУ
  • 24.05 16:18
  • 0
Беларусь выступает за развитие взаимовыгодных отношений, в том числе со странами ЕС
  • 24.05 14:12
  • 0
Что скрывается за военными учениями в Литве
  • 24.05 13:40
  • 165
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 24.05 10:35
  • 1
Космонавт заявил, что он и его коллеги тоже могут выполнять боевые задачи
  • 24.05 10:29
  • 1
Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника
  • 24.05 01:23
  • 1
В России создали линейку универсальных дронов "Джокер"
  • 24.05 00:52
  • 8
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»