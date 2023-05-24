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Известия.ru

Главком ВМФ России посетил оборонные предприятия Ирана и обсудил сотрудничество

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: ТАСС/Виталий Невар

Минобороны: главком ВМФ РФ Евменов побывал в Иране и обсудил военное сотрудничество

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов побывал с официальным визитом в Иране. Об этом 23 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

Главком провел встречу с командующим военно-морскими силами армии Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани, а также другими высокими должностными лицами из военного руководства страны.

«В ходе встреч были обсуждены вопросы военно-морского сотрудничества и обмена опытом между военными моряками двух стран», — отметили в военном ведомстве.

Также известно, что Евменов посетил военно-морские учебные заведения и военно-морские базы, а также предприятия военно-промышленного комплекса Ирана.

15 марта в Минобороны РФ сообщали, что в Аравийском море начались трехсторонние военно-морские учения «Морской пояс безопасности – 2023» с участием ВМФ России, ВМС Китая и Ирана. Учения проходили в районе иранского порта Чахбехар. Россию на них представляли фрегат «Адмирал Горшков» и средний морской танкер «Кама».

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