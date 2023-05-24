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ТАСС

Еврокомиссия выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи в €1,5 млрд

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Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: Omar Havana/ Getty Images

Следующий перевод в размере €1,5 млрд поступит в июне, отметили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине очередной транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи за 2023 год. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЕК.

"Сегодня Еврокомиссия произвела четвертый платеж в размере €1,5 млрд в рамках пакета макрофинансовой помощи для Украины на сумму до €18 млрд", - говорится в заявлении ЕК.

Как поясняет Еврокомиссия, "с помощью этого инструмента ЕС стремится помочь Украине покрыть ее неотложные потребности в финансировании со стабильной, предсказуемой и значительной финансовой поддержкой в 2023 году". "Эта поддержка поможет Украине продолжать выплачивать заработную плату и пенсии, а также поддерживать работу основных коммунальных услуг, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев", - заявили в ЕК, добавив, что помощь также направлена на восстановление жизненно важной инфраструктуры, разрушенной в ходе конфликта в стране.

Следующий транш в €1,5 млрд будет выплачен в июне, сообщила ЕК.

Как подчеркивает Еврокомиссия, в целом с начала военной операции РФ на Украине ЕС предоставил Киеву помощь на €70 млрд. "Это включает в себя финансовую, гуманитарную, экстренную бюджетную и военную поддержку Украины со стороны ЕС, государств-членов и европейских финансовых учреждений, а также ресурсы, выделяемые для помощи государствам-членам в удовлетворении потребностей украинцев, спасающихся от войны", - заключила ЕК. 

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