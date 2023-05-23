Как не попасться при покупке дома в Алании

Достоинства частного дома неоспоримы. Особенно, если это роскошная вилла, расположенная на берегу лазурного Средиземного моря! Желание превратить эту мечту в реальность вовсе не выглядит невозможной задачей. Сегодня мы представляем вашему вниманию полезную информацию о том, как купить дом в Алании, а также акцентируем внимание на ключевых моментах, на которые следует обратить особое внимание. И, конечно же, мы расскажем о примерной стоимости такого роскошного приобретения.

Особенности домов на Средиземноморском побережье в Турции

Только упоминание слова «вилла» рисует в воображении шикарную резиденцию, которая ассоциируется с роскошью и спокойствием. Но особняки в Турции привлекают не только этим.

Виллы, коттеджи и таунхаусы обычно располагаются в спокойных районах, вдали от шума и суеты городской жизни. Большинство из них — это одно- или двухэтажные строения, метраж которых составляет от 100 до 300 м2. В таком доме вы не ограничены размерами жилого пространства. Вы можете обустроить комнаты для каждого члена семьи, выделить место для столовой, домашнего кинотеатра или бильярдной.

Часто дома, расположенные на отдельном земельном участке, имеют бассейн, где можно освежиться в жаркий летний день. Многие проекты предусматривают наличие сауны и хамама — идеальные места для релаксации и ухода за собой.

Виллы могут быть как отдельно стоящими, так и входить в состав жилого комплекса. В случае последнего варианта на специально выделенной территории создается целый жилой квартал, состоящий из домов в едином архитектурном стиле, что обеспечивает гармоничную атмосферу.

Одним из важных факторов при приобретении виллы в Турции является то, что владелец становится не только хозяином дома, но и полноправным обладателем земельного участка, находящегося рядом с виллой. Этот участок становится собственностью владельца виллы.

Стоимость вилл в Алании: что влияет на ценообразование

Цена дома в Алании, как и, впрочем, в любом другом регионе Турции, значительно различается в зависимости от типа недвижимости, местоположения, видовых характеристик и других параметров.

Выбор вариантов достаточно широк: вы можете приобрести компактный коттедж в окружении зелени или изысканную виллу в элитном районе с богатым интерьером и потрясающими видами на море, достопримечательности, лес или бескрайний горизонт.

Цены на дома в Алании зависят от нескольких критериев, среди них:

расстояние до моря;

престижность района;

срочность продажи;

стадия строительства;

использование материалов премиум-класса для отделки;

общая площадь недвижимости;

возраст жилого фонда;

уровень благоустройства территории;

панорамные виды из окон апартаментов;

наличие дополнительных опций, таких как система «Умный дом» и другие технологические решения, предусмотренные для комфортного проживания.

Самые дорогие дома расположены вдоль Эгейского побережья и зачастую их покупают немцы, англичане и французы. Покупатели из стран СНГ обычно рассматривают объекты на берегу Средиземного моря. Именно в этом регионе предлагаются резиденции под любой запрос в плане архитектурного решения и ценовой политики.

Кроме того, если иностранец не имеет на руках всей суммы денег, он может воспользоваться рассрочкой под 0%, которую предлагают все местные застройщики.

Важно рассматривать факторы ценообразования в комплексе, поскольку каждый из них вносит свой вклад в окончательную стоимость жилья. Если вы хотите, чтобы приобретение виллы оправдало ваши ожидания, рекомендуем обратиться в лицензированное агентство недвижимости в Турции, такое как Profit Real Estate. Специалисты риелторской компании отлично разбираются в ценообразовании и смогут подобрать для вас отличные апартаменты, соответствующие вашим требованиям и бюджету.