"Рособоронэкспорт" предлагает странам-партнерам широкую линейку средств обеспечения безопасности

Объединенная экспозиция АО "Рособоронэкспорт" на 8-й Международной выставке вооружений и военной техники Indo Defense 2018 в Джакарте (Индонезия), ноябрь 2018 года.

ЦАМТО, 23 мая. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует экспозицию российской продукции военного, двойного и гражданского назначения на полях XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Мероприятие проводится с 23 по 25 мая в Московской области под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации.

Во встрече традиционно участвуют зарубежные делегации во главе с секретарями советов безопасности, министрами внутренних дел, общественной безопасности, советниками президентов государств-партнеров. Представители Рособоронэкспорта встречаются с ними в составе российской делегации во главе с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, а также в двустороннем формате.

На тематических заседаниях и в рамках круглых столов к обсуждению представлены новые возможности и угрозы в развитии международной обстановки, а также вопросы кибербезопасности, противодействия незаконному обороту наркотиков, терроризму и организованной преступности.

"Рособоронэкспорт предлагает странам-партнерам России на мировом рынке широкую линейку средств обеспечения безопасности во всех актуальных на сегодня областях – от персонального снаряжения до специальных космических систем. Нашими заказчиками выступают крупные государственные структуры, армейские подразделения, полицейские и антитеррористические ведомства, пограничные службы. Кроме того, мы активно сотрудничаем с частными охранными структурами, – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – На встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Рособоронэкспорт представляет продукцию 25 российских предприятий, в том числе входящих в Ростех: боевое и гражданское оружие, средства ближнего боя, индивидуальную защиту, нелетальное оружие, инспекционно-досмотровые комплексы, средства интернет-мониторинга и обеспечения кибербезопасности, комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, космические спутники. Уверен, предлагаемая продукция вызовет большой интерес у гостей мероприятия".

На площадке форума Рособоронэкспорт демонстрирует представителям зарубежных делегаций стрелковое оружие входящих в Госкорпорацию Ростех компаний. Автоматы АК-12, АК-15, АК-19 и пистолет-пулемет ППК-20 концерна "Калашников", штурмовой автоматный комплекс "ШАК-12", двухсредный специальный автомат АДС, магазинный гранатомет ГМ-94 и пистолет-пулемет ПП-2000 холдинга "Высокоточные комплексы", а также специальное оружие разработки и производства ЦНИИТОЧМАШ – пистолет СР.1М, пистолет-пулемет СР.2М и автомат СР.3М. Кроме того, гости могут ознакомиться с высокоточными винтовками ORSIS и Bespoke Gun.

Стрелковое оружие может оснащаться разного рода тактическими аксессуарами, а также высокотехнологичными оптическими прицелами от брендов "Инфратех" и "Дедал", обеспечивающими выполнение широкого спектра задач.

Для снаряжения личного состава специальных подразделений Рособоронэкспорт показывает современное обмундирование: огнестойкий противоосколочный легкий комбинезон "Кобальт-Л", комплект защиты коленных и локтевых суставов "Зигзаг", защитные очки "Кондор", легкий пулестойкий шлем "Тор", модульный тактический бронежилет "Тактика", защитные комплекты "Тактический" и "Штурмовой".

Правоохранительным ведомствам и охранным структурам представлены различные электрошоковые устройства, в том числе уникальный "Церберус", обладающий функцией металлоискателя, нелетальный пистолет ПБ-4СП "Оса", устройства и комплексы для обнаружения взрывчатых, токсических и химически опасных веществ, миноискатели.

На статической площадке выставлены специальные бронеавтомобили "Спартак" и "Тигр-Рейд", а также комплекс противодействия малоразмерным БЛА "Репеллент-Патруль".

В сегменте кибербезопасности Рособоронэкспорт предлагает уникальные российские ИТ-решения, в том числе платформу кибербезопасности национального уровня, систему законного перехвата данных в сетях подвижной и фиксированной электросвязи, систему интернет-мониторинга, комплекс средств обеспечения информационной безопасности, а также средства поиска устройств сотовой связи.

"Впервые в рамках проведения различных российских и зарубежных международных выставок Рособоронэкспорт показывает космические аппараты. Делегациям наших партнеров предлагаются спутники "Скиф", обеспечивающий спутниковый широкополосный доступ в интернет, и "Марафон" – аппарат спутниковой системы связи для обслуживания рынка "интернета вещей", - подчеркнул А.Михеев. – Мы готовы поставлять партнерам готовые к запуску космические аппараты, а также совместно с Госкорпорацией Роскосмос осуществлять их запуск на российских ракетах-носителях в интересах заказчиков. Также предлагаем различные варианты технологического сотрудничества и совместных разработок в области космоса. Компания имеет достаточный опыт в этой области".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".