AP: США обсуждали передачу F-16 Украине и обучение пилотов ВСУ с февраля

По данным агентства, на согласование всех необходимых деталей уйдет несколько месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена начала обсуждать возможные поставки союзниками истребителей F-16 Киеву и обучение летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в феврале по итогам поездки главы Белого дома в Польшу и на Украину. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По словам чиновников, после поездки Байдена в Соединенных Штатах начались дискуссии с участием представителей Совета национальной безопасности, Пентагона и Госдепа. В ходе обсуждений были затронуты плюсы и минусы возможных поставок истребителей Киеву, а также подробности того, как подобная передача могла бы быть осуществлена. Параллельно чиновники администрации Байдена углубились в консультации с союзниками.

В настоящее время обсуждается план обучения украинских пилотов, а также вопрос о том, "когда, где и каким образом поставлять F-16 на Украину", сообщают чиновники. По их оценкам, на согласование всех необходимых деталей уйдет несколько месяцев. ВВС США в свою очередь уточняют, что на подготовку может уйти четыре месяца. Их оценка основана на итогах поездки двух украинских летчиков на американскую авиабазу в марте, где они ознакомились с F-16 и провели полеты на симуляторах. Обучение пилотов ВСУ будет проходить в Европе.

Чиновники отмечают, что администрация Байдена все еще изучает вопрос о том, будут ли США предоставлять Киеву собственные истребители.

Ранее газета Politico сообщила, что США начали думать о возможности начать обучать украинских пилотов применению истребителей F-16 задолго до саммита Группы семи в Хиросиме, несмотря на официальные заверения в том, что Вашингтон не считает поставки истребителей приоритетом в краткосрочной перспективе.

Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов применению истребителей четвертого поколения, включая F-16. При этом Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.