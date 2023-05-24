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Полеты американских бомбардировщиков B-2 возобновились

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B-2 SPIRIT приближается к дозаправщику
B-2 SPIRIT приближается к дозаправщику.
Источник изображения: invoen.ru

Полеты американских стелс-бомбардировщиков B-2 возобновились. Об этом сообщает The Drive.

Издание пишет, что первый за последние полгода B-2 поднялся в воздух 23 мая с авиабазы Уайтмент в штате Миссури (США). Самолет имеет серийный номер 88-0332 и известен как Spirit of Washington.

В мае журнал Popular Mechanics написал, что американские стелс-бомбардировщики B-2 «приземлили» на полгода в целях безопасности, поскольку у Военно-воздушных сил (ВВС) США осталось всего 20 таких самолетов.

Издание напоминает, что в последний раз стелс-бомбардировщик взлетал 10 декабря 2022 года, после чего во время приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Причины и обстоятельства случившегося до сих пор не обнародованы.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
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