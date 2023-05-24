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ТАСС

Боррель заявил, что подготовка украинских летчиков на F-16 уже началась

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Американский истребитель F-16
Американский истребитель F-16.
Источник изображения: © flickr.com / US Air Force

По словам главы европейской дипломатии, скоро Киев получит самолеты

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Подготовка украинских летчиков на истребителях F-16 уже началась в нескольких странах, в частности в Польше, Украина скоро получит самолеты. Об этом заявил во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны стран - членов Евросоюза.

"Я счастлив сообщить, что подготовка пилотов на F-16 уже началась в нескольких странах, это потребует времени, но чем раньше, тем лучше, и это откроет дверь, чтобы скоро поставить самолеты", - сказал он. "Например, она уже началась в Польше", - добавил Боррель.

"Дискуссия в ЕС всегда достигает цели. Сначала все были очень скептически настроены по поводу танков, мы решили это, затем было то же самое по самолетам. Со временем мы решим все проблемы поставок оружия на Украину", - подчеркнул глава внешнеполитической службы ЕС. 

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Страны
Польша
Украина
Продукция
F-16
Проекты
Евросоюз
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