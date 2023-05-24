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ТАСС

Страны ЕС представили Брюсселю счет на €10 млрд для компенсации поставок оружия Украине

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Источник изображения: AP Photo/ Vadim Ghirda

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отметил, что это значительно больше, чем ожидалось

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Страны ЕС представили Брюсселю счет на €10 млрд для компенсации поставок оружия Украине.

Об этом заявил во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС.

"Мы рассмотрим поставки боеприпасов Украине и обсудим Европейский фонд мира. Страны-члены предоставили нам счета на €10 млрд, что значительно больше, чем ожидалось. То есть с €3,5 млрд (выделенными из Европейского фонда мира для компенсации части стоимости поставок - прим. ТАСС) мы уже смогли мобилизовать поставки оружия на €10 млрд", - заявил Боррель. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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