Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отметил, что это значительно больше, чем ожидалось

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Страны ЕС представили Брюсселю счет на €10 млрд для компенсации поставок оружия Украине.

Об этом заявил во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС.

"Мы рассмотрим поставки боеприпасов Украине и обсудим Европейский фонд мира. Страны-члены предоставили нам счета на €10 млрд, что значительно больше, чем ожидалось. То есть с €3,5 млрд (выделенными из Европейского фонда мира для компенсации части стоимости поставок - прим. ТАСС) мы уже смогли мобилизовать поставки оружия на €10 млрд", - заявил Боррель.