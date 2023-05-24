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Военное обозрение

Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликовано видео, снятое камерой беспилотника, на котором запечатлено поражение украинского танка Т-72Б двумя российскими FPV-дронами.

На видео можно увидеть, как российский FPV-дрон попал в украинский танк, после чего тот загорелся, но не утратил способность передвигаться и попытался скрыться по дороге, однако в движении был настигнут вторым дроном-камикадзе, что привело к уничтожению военной техники противника.

Источник изображения: topwar.ru


Ранее сообщалось, что специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений разработали новую линейку FPV-дронов. Аббревиатура FPV расшифровывается как First Person View, что в переводе означает "вид от первого лица". Новинки от отечественных разработчиков способны выполнять широкий спектр боевых задач в зоне боевых действий.

Входящие в новую линейку беспилотники-камикадзе отличаются лишь максимальной массой полезной нагрузки, оставаясь при этом универсальными. Подобные дроны не нуждаются в переделывании, замене подвесов или установке дополнительного оборудования и способны выполнять различные задачи без изменений конструкции.

В апреле текущего года в России был представлен первый образец отечественного FPV-дрона-камикадзе, оснащенного системой искусственного интеллекта и компьютерного зрения, благодаря чему он способен распознавать тепловые сигнатуры и визуальные образы.

Беспилотники этого типа могут преодолевать расстояния до 90 километров при помощи турбореактивной силовой установки. Аппарат способен развивать скорость до 400 км/ч и переносить массу до 6 килограммов. Испытания новых беспилотников планируется завершить до конца текущего года.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Проекты
БПЛА
ИТ
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1 комментарий
№1
24.05.2023 10:29
Опять не хватило русского алфавита и словаря? Всё на пиндосятину тянет?
0
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