Итальянский генерал считает, что страна не готова обучать пилотов ВСУ применению F-16

По мнению бывшего начальника Главного штаба ВС республики Винченцо Кампорини, украинским военным "будет не очень легко"

РИМ, 23 мая. /ТАСС/. Бывший начальник Главного штаба Вооруженных сил Италии генерал Винченцо Кампорини выразил мнение, что Италия не готова обучать украинских пилотов применению истребителей F-16.

"Честно говоря, я скептически отношусь к этому (к идее подготовки пилотов - прим. ТАСС). Потому что в течение одиннадцати лет наши пилоты, какими бы хорошими они ни были, не тренировались слишком долго. Было бы лучше организовать обучение в странах, у которых есть истребители F-16, таких как Дания, Нидерланды, Польша, Португалия и Турция", - сказал он в опубликованном во вторник интервью газете La Stampa.

Кроме того, по мнению генерала, украинским военным "будет не очень легко". "Переход с одного самолета на другой требует много времени, много часов полетов, практики на тренажерах", - сказал Кампорини, который считает "справедливой" идею передачи Киеву истребителей.

Власти республики ранее заявили, что не располагают F-16 и не могут передать их Киеву, однако рассмотрят вопрос о подготовке пилотов.

Президент США Джо Байден сообщил 21 мая на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинцев пилотированию истребителей четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. Он напомнил, что, по мнению администрации США, эти истребители не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Киева к контрнаступлению.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко подчеркнул в субботу, комментируя намерения союзников США передать Киеву F-16, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте и что Москва учтет это в своих планах.