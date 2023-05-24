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РИА Новости

Запад намерен приостановить членство России в Интерполе, заявил Колокольцев

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Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция.
Источник изображения: © AP Photo / Laurent Cipriani

Колокольцев заявил, что страны Запада пытаются приостановить членство России в Интерполе

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что ряд западных стран пытаются ограничить возможности России использовать каналы Интерпола для розыска преступников и даже приостановить ее членство в организации, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, такое заявление Колокольцев сделал в Эр-Рияде на встрече с министром внутренних дел Саудовской Аравии Абдельазизом бен Саудом бен Наефом Аль Саудом.

"Владимир Колокольцев обратил внимание на попытки со стороны ряда западных стран ограничить России возможность задействовать каналы Интерпола для розыска преступников или даже приостановить членство Российской Федерации в этой организации. По мнению министра, подобные действия подчеркивают желание некоторых участников изменить устав Интерпола, чтобы в будущем оказывать политическое давление на любое неугодное правительство", - сказала Волк.

Колокольцев отметил, что в этом контексте особое значение имеет третья статья устава организации, которая категорически запрещает ей каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела стран-участниц или осуществлять деятельность политического характера, пояснила Волк.

Колокольцев заявил, что западные спецслужбы за счет украинского народа фактически проводят спецоперации по нелегальным поставкам оружия, в том числе переносимых зенитных и противотанковых ракетных комплексов, которые могут проявиться в любом регионе мира, и в зонах интересов Саудовской Аравии тоже.

"Находясь под внешним управлением, Украина превратилась в важную составную часть балканского маршрута доставки афганских опиатов в Европу. Позиция Королевства Саудовская Аравия по правовому регулированию незаконного оборота наркотических средств в общем совпадает с российской. Владимир Колокольцев сделал акцент на необходимости дальнейшего наращивания согласованных усилий по борьбе с экстремизмом и наркотрафиком", - сказала Волк.

Интерпол в марте 2022 года сообщил на фоне призывов исключить Россию из организации, что изменит процедуру приема запросов от Москвы, но оставляет каналы связи открытыми. В заявлении отмечалось, что РФ не сможет отправлять запросы напрямую в другие страны, а должна делать это через генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Продукция
Волк
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