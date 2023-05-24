Войти
ТАСС

Берлин заявил об "ограниченных возможностях" для участия в поставках истребителей Киеву

562
0
0
Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Источник изображения: EPA-EFE/ Anna Szilagyi

Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сказать "может и хочет ли" Германия осуществлять такой вклад можно будет после соответствующей проверки

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Германия располагает "очень ограниченными возможностями" по участию в коалиции, целью которой являются поставки истребителей Украине. Об этом заявил во вторник в Брюсселе министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Наши возможности очень ограничены, мы их проверяем, - сказал он. - Не хочу спекулировать на этот счет. Есть теоретически несколько возможностей. Мы их проверим и потом скажем, можем и хотим ли осуществлять такой вклад".

Писториус 17 мая уже заявлял, что ФРГ не располагает военной техникой и возможностями для активного участия в снабжении киевских властей истребителями. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Похожие новости
06.03.2023
Чешский генерал признал: Украина победить не может
06.03.2023
Назван "самый примечательный момент" в истории с "Северными потоками"
29.10.2021
Лiга (Украина): в Германии обеспокоились применением Украиной Bayraktar. Посол Мельник ответил
27.10.2021
iRozhlas (Чехия): действительно ли отношения России и НАТО еще не бывали хуже с конца холодной войны?
20.07.2017
ГП "Антонов" опровергает информацию об отделении "Авиалиний Антонова"
17.07.2017
Даже муха не пролетит
03.04.2014
Впервые за последние 20 лет Россия встает с колен ("El Universal", Мексика)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 18:50
  • 50013
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.05 18:03
  • 25
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 24.05 17:01
  • 1
Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает гордость
  • 24.05 16:51
  • 1
Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину
  • 24.05 16:49
  • 1
Стало известно о российских деревянных дронах для обмана ВСУ
  • 24.05 16:18
  • 0
Беларусь выступает за развитие взаимовыгодных отношений, в том числе со странами ЕС
  • 24.05 14:12
  • 0
Что скрывается за военными учениями в Литве
  • 24.05 13:40
  • 165
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 24.05 10:35
  • 1
Космонавт заявил, что он и его коллеги тоже могут выполнять боевые задачи
  • 24.05 10:29
  • 1
Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника
  • 24.05 01:23
  • 1
В России создали линейку универсальных дронов "Джокер"
  • 24.05 00:52
  • 8
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»