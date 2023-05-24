Иранская пресса: 86-я флотилия ВМС Ирана продемонстрировала «122 тысячи тонн дипломатии»

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86-я флотилия ВМС Ирана продемонстрировала «122 тысячи тонн дипломатии» во время своего кругосветного плавания за последние восемь месяцев, как пишет иранская пресса.

Флотилия, состоящая из эсминца Dena иранского производства и базового корабля Makran, вышла из южного иранского порта Бендер-Аббас 20 сентября 2022 года в кругосветное путешествие. Суммарное водоизмещение Dena и Makran составляет более 122 000 тонн. Они перемещались по Мировому океану, проходя через важные порты. В конце концов они вернулись домой в минувшую субботу и были встречены властями Ирана.

Иранская флотилия побила рекорд по дистанции, пройденной предыдущей иранской флотилией в международных водах.

Поздравляю отважных бойцов 86-й флотилии ВМС Исламской Республики Иран с их великим и успешным походом. Уважаемый флот, добро пожаловать домой. Желаю вам успехов!

— говорится в поздравлении Лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи.

Генерал Мохаммад Багери, начальник объединенного штаба вооруженных сил, сказал, что 86-я флотилия проделала «отличную работу».

Я приветствую этих воинов, которые проделали большую работу и выполнили свою миссию с образцовой решимостью и заставили гордиться иранский народ, флот и армию.

— сказал генерал Багери.

Он отметил, что у Ирана есть все необходимое для того, чтобы стать военно-морской державой.

Военно-морская мощь является одним из важнейших факторов мощи страны. Мы сформировались и как великая военно-морская держава, у нас длинная береговая линия, у нас есть развитая промышленность по производству оружия и оборудования, необходимого внутри страны.

— сказал генерал Мохаммад Багери.

Адмирал Шахрам Ирани, командующий ВМС Ирана, принимавший участие в церемонии, заявил, что ВМС расширили сферу своего влияния. Кругосветное плавание иранского флота уже укрепило иранскую дипломатию в то время, когда Запад пытается изобразить Иран как угрозу глобальной и региональной безопасности.