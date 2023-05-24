Боррель пообещал решить проблему блокирования Венгрией траншей на оружие Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт в принципе выступает против поставок вооружений на Украину и намерен и впредь придерживаться этой позиции

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Венгрия продолжает блокировать выделение нового транша на оружие для Украины из Европейского фонда мира, но эта проблема будет решена.

Об этом заявил во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС.

"К сожалению, это реальность, Венгрия продолжает блокировать [выделение нового транша помощи], но мы решим эту проблему, мы не можем блокировать помощь Украине", - заявил он.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство в принципе выступает против поставок вооружений на Украину и намерено и впредь придерживаться этой позиции.