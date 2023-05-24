Глава разведки Украины: у ВСУ есть необходимый для контрнаступления минимум вооружений

При этом Кирилл Буданов подчеркнул, что украинские военные все еще нуждаются в солидном запасе вооружений и боеприпасов для успешного продолжения операций

ТОКИО, 23 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений, и оно начнется в ближайшее время. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK, выдержки из которого приводятся во вторник, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что [контрнаступление] начнется в ближайшее время", - приводит его слова японское общественное телевидение. В то же время он подчеркнул, что украинские военные все еще нуждаются в солидном запасе вооружений и боеприпасов для успешного продолжения операций. "Нужно больше оружия. Нужны истребители. Надеюсь, что у международного сообщества все готово для помощи Украине", - отметил Буданов.

Тема возможного контрнаступления ВСУ обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, называются разные даты. МИД России ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.