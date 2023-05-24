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ТАСС

В Самаре создали программу для управления спутниками при освоении Луны

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Международная космическая станция на фоне Луны
Международная космическая станция на фоне Луны.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Разработка продлит срок эксплуатации космических аппаратов и повысит их надежность

САМАРА, 23 мая. /ТАСС/. Китайский ученый разработал в Самарском университете имени Королева программный комплекс для управления спутниками в окололунном пространстве, который продлит срок эксплуатации космических аппаратов и повысит их надежность. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В настоящее время многими странами разрабатывается концепция лунной космической станции - ЛКС. Такая станция может использоваться в качестве базовой платформы для исследования Луны, других планет, а также для изучения проблем, которые могут возникать при долгосрочных полетах человека в дальний космос. <…> Разработанная мною программа позволит эффективно управлять движением космических аппаратов в окололунном пространстве, рассчитывая оптимальные варианты их перемещения между различными орбитами", - цитирует пресс-служба автора проекта Ду Чунжуя.

Ученый отметил, что программа позволит более оперативно менять рабочие орбиты спутников в зависимости от возникающих задач. Разработанные методики оптимального управления спутниками уменьшат необходимость в дополнительных пусках электроракетных двигателей для коррекции орбиты. Это, в свою очередь, приведет к экономии топлива и увеличению времени работы спутниковой системы.

Новизной проекта является то, что программный комплекс рассчитывает полеты космических аппаратов не вокруг Луны, а в окололунном пространстве, вокруг точек Лагранжа или точек либрации. В вузе объяснили, что в этих точках различные физические силы компенсируют взаимное воздействие друг на друга таким образом, что небольшой объект, очутившийся там, оказывается в гравитационной невесомости или гравитационном равновесии. При этом если по орбитам вокруг этих точек запустить космические аппараты, то траектории их движения будут весьма устойчивыми и мало подверженными внешнему влиянию.

"Дело в том, что орбиты вокруг точек Лагранжа гораздо более устойчивы, стабильны и надежны, и для размещения спутниковых группировок в окололунном пространстве лучше использовать их, чем нестабильные орбиты вокруг Луны. <…> У спутника, летающего вокруг Луны, траектория движения будет постоянно искажаться, придется то и дело включать двигатели, чтобы скорректировать орбиту, то есть топливо и срок работы такого спутника закончатся гораздо быстрее, чем, скажем, у его околоземного "коллеги", - отметила научный руководитель Ду Чунжуя, заведующая кафедрой динамики полета и систем управления Самарского университета Ольга Старинова.

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Китай
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Энергия РКК
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Луна
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