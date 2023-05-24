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Известия.ru

Подполковник Дэвис призвал реализовать истинные интересы США на Украине

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Подполковник ВС США Дэвис призвал реализовать истинные американские интересы на Украине

Действия Вашингтона на Украине должны служить подлинным национальным интересам США. Такое мнение 21 мая высказал американский подполковник Дэниел Дэвис в статье для Responsible Statecraft.

«У США есть три основные цели: предотвратить любую эскалацию конфликта за пределами Украины, переложить бремя поддержки Киева на европейских партнеров, а также исключить возможность каких-либо мирных соглашений, которые обяжут Штаты или НАТО предоставить Украине гарантии безопасности», — отметил он.

По мнению Дэвиса, поставки оружия не оказывают существенного влияния на ситуацию и не помогают в достижении упомянутых целей. Офицер заявил, что американским властям следует добиваться прекращения боевых действий на Украине.

22 мая официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что отправка истребителей F-16 на Украину является приоритетом для Штатов.

Накануне президент США Джо Байден изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по подготовке летчиков Украины к пилотированию F-16 и других боевых самолетов. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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