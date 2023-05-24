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Вестник Мордовии

Необандеровцы сделали легкую самоходку с советской 85-мм пушкой Д-44

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Боевики вооруженных формирований киевского режима показали очередную самодельную самоходку. В качестве платформы привычно выступила "Мотолыга" - многоцелевой легкобронированный тягач - транспортер МТ-ЛБ.

Как отмечает "РГ: русское оружие", артиллерийская часть представлена 85-мм советской дивизионной пушкой Д-44, разработанной в далеком 1944-м и принятой на вооружение два года спустя. Всего за восемь лет серийного производства было выпущено почти одиннадцать тысяч экземпляров, состоявших не только на вооружении Советской армии, но и поставлявшихся почти в два десятка стран мира.

В то время "сорок четвертые" могли успешно бороться с зарубежными легкими и средними танками. Так, бронебойные снаряды на дальности в 500 м пробивали до 135 мм брони.

Осколочно-фугасные боеприпасы массой до 9,54 кг имеют возможность поражать цели, расположенные на дистанции до 15 800 м. Скорострельность - около пятнадцати выстрелов в минуту. Сравнительно небольшая масса - 1750 кг - позволяла осуществлять транспортировку относительно легкими автомобилями или гусеничными тягачами. Максимальная скорость переброски - 60 км/ч. Расчет - шесть человек.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Такие артсистемы принимали участие в большом количество войн и вооруженных конфликтов в Азии и Африке.

К моменту роспуска СССР большая часть "сорок четвертых" уже находилась на Украине на складском хранении, и, возможно, со временем их бы просто утилизировали. Однако после понесенных в ходе карательной операции на Донбассе значительных потерь в военной технике побитые украинские силовики были вынуждены снимать с консервации устаревшие типы вооружений, в том числе и Д-44.

Правда, после нескольких лет эксплуатации выяснилось, что боеприпасы для них очень быстро иссякли, оставались лишь учебные. Из-за этого ценность таких пушек для командования украинских вооруженных формирований упала почти до нуля. Их даже стали использовать в качестве ложных целей, специально подставляя под удары средств поражения воинов-освободителей. Но тут выручили польские военные, организовавшие поставки имевшихся у них в больших количествах осколочно-фугасных снарядов UO-365-KW.

В результате такие орудия снова оказались в строю, в том числе в виде установленных на МТ-ЛБ. Учитывая, что российская армия ежедневно уничтожает значительное количество разнообразной артиллерии (от старых Д-20 до польских AHS Krab и американских М109), боевики рады и таким предельно упрощенным легким самоходкам.

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