Раскрыта антироссийская стратегия США на Украине

Yeni Şafak: США затягивают конфликт на Украине по аналогии с Корейской войной

США замораживают конфликт на Украине, чтобы продлить его на многие годы и даже десятилетия по аналогии с Корейской войной, пишет Yeni Şafak. Это говорит о том, что Вашингтон ведет затяжную прокси-войну с Москвой и надеется на то, что Украина станет "вторым Афганистаном" для России, уверен автор статьи.

Абдулла Мурадоглу

Судя по информации, нашедшей отражение в американских средствах массовой информации, администрация Байдена готовится к тому, чтобы вооруженное столкновение на Украине превратилось в замороженный конфликт, который может длиться годами и даже десятилетиями, подобно ситуации на Корейском полуострове. «Гражданская война», в результате которой Корея была разделана на Северную и Южную, началась в 1950 году и завершилась подписанием соглашения о прекращении огня в 1953 году. Несмотря на то что с тех пор прошло 70 лет, соглашение, которое окончательно положило бы конец войне, так и не было заключено.

Предусматриваемая для Украины корейская модель на самом деле является предпочтительным, а не вынужденным для США решением. США с самого начала не хотели прекращения этого военного конфликта. Именно Вашингтон вместе с Лондоном срывали попытки усадить Киев и Москву за стол переговоров. В качестве последнего примера Соединенные Штаты повернулись спиной и к инициативам Китая. Разумеется, все это подкрепляет убежденность в том, что Америка ведет затяжную опосредованную войну с Россией на Украине. Одним словом, США надеются на то, что Украина станет «вторым Афганистаном» для России.

Согласно сообщениям американских СМИ, о которых я упомянул, администрация Байдена обсуждает варианты того, где будут проведены линии замороженного конфликта, которые обе стороны согласятся не переходить. В ходе проводимой работы якобы приходят к выводу, что идея заморозки военного конфликта может быть «политически приемлемым долгосрочным результатом». Также подчеркивается, что США продолжат поставлять Киеву более эффективные вооружения, включая истребители F-16. Так, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan) накануне объявил, что Украине будут переданы передовые боевые самолеты, в том числе F-16.

Полагая, что Украина не сможет вернуть утраченные территории военным путем, США хотят, чтобы конфликт, который растянется на многие годы, ослабил Россию и заставил Путина выбросить полотенце на ринг. Конечно, «желание» — это не стратегия. При этом главная стратегическая цель США — не завоевать Украину, а максимально ослабить Россию. Как вы помните, Париж, Берлин и Рим призывали Москву и Киев к переговорам о прекращении огня. Между тем Джо Байден и тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson) подорвали политику Европы в отношении Украины.

Посол США в НАТО во время президентства Барака Обамы Иво Даалдер (Ivo Daalder) опубликовал статью под заголовком «Конфликт не может закончиться, пока Украина не станет частью Запада» в издании Politico. Даалдер, который в настоящее время является президентом Чикагского совета по глобальным вопросам, отмечает: «Стратегическая неудача Путина будет полной только в том случае, если Москва поймет, что Украина безвозвратно потеряна — физически, экономически, политически и стратегически. И обеспечение этого провала должно быть конечной целью не только для Украины, но и для Запада». С точки зрения Даалдера, военное поражение Путина на Украине и интеграция страны с Западом принесут осознание стратегической неудачи России. Следует отметить, что Даалдер озвучивает взгляды американских антироссийских ястребиных внешнеполитических элит двух партий.

11-12 июля в Вильнюсе, Литве, пройдет саммит НАТО. На встречу приглашен в том числе президент Украины Владимир Зеленский. На саммите ожидается обсуждение членства Украины в Североатлантический альянс. Однако на данном этапе принятие страны со спорными границами, находящейся в состоянии военного конфликта, в НАТО, которая в пятой статье своего устава обязуется прийти на помощь любому из своих членов в случае вооруженного нападения на него, не представляется возможным. Известно, что многие европейские члены Организации Североатлантического договора, в частности Германия, не одобряют членства Украины в альянсе.

А Иво Даалдер, признавая, что присоединение Украины к НАТО не произойдет в скором времени, говорит: «Тем не менее важно, чтобы страны НАТО — индивидуально или коллективно — сигнализировали Украине о том, что они не только понимают ее желание присоединиться к альянсу, но и полны решимости воплотить это в жизнь, как только позволят условия». По мнению Даалдера, США и другие страны НАТО должны ясно дать понять, что они привержены безопасности Украины и что они будут изучать временные меры — так же, как они сделали в отношении Финляндии и Швеции, — до тех пор, пока Украина не станет полноправным членом.

Заканчивает статью Даалдер так: «Дебаты о членстве в НАТО рискуют скрыть еще большую правду: безопасность Украины зависит от Запада и находится внутри него, при этом конфликт не может закончиться, пока Украина не станет частью Запада. Вопрос не в том, станет ли Украина частью Запада, а в том, как и когда это произойдет».

Автор: Абдулла Мурадоглу (Abdullah Muradoğlu)