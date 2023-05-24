Хуаньцю шибао: раздувание "китайской угрозы" в Хиросиме предвещает падение влияния G7

По итогам саммита в Хиросиме "Большая семерка" выпустила коммюнике, полное резкой критики в адрес Пекина. Таким образом она попыталась напомнить миру о себе и своей былой славе, считает редакция "Хуаньцю шибао". Добиться удалось только обратного: противоречивое заявление говорит о слабости G7.

21 мая завершилась встреча "Большой семерки" (G7) в Хиросиме. В отличие от обычной практики на этот раз совместное коммюнике по итогам было выпущено за день до закрытия саммита. По сообщениям некоторых японских СМИ, причиной тому — опасения, что по приезде в Хиросиму президент Украины Владимир Зеленский украдет все внимание, и заявление не получит освещения. Однако даже в этом случае внешний мир по-прежнему мало заинтересовался этими несколькими десятками страниц — за исключением части, касающейся Китая. Британская газета Financial Times написала, что G7 впервые выступила с такой резкой критикой Поднебесной в своем коммюнике. Большинство других основных международных СМИ также сосредоточили внимание на "усилении давления на Китай" со стороны США и иных государств Запада. Кажется, что "Большая семерка" хочет привлечь внимание мира и "напомнить о себе", раздув китайскую проблему.

Будучи "клубом богатых стран", на которые когда-то приходилось до 70% мировой экономики, "Группа семи" в последние годы столкнулась с серьезными проблемами, поскольку доля блока [в мировой экономике] резко падает, что накладывается на сокращение его доли в населении планеты и снижении привлекательности его концепции. Из-за всего этого "Большая семерка" погрязла в экзистенциальном кризисе. В прошлом на саммитах группа часто выходила за рамки из-за внутренних разногласий и споров между государствами-членами. Однако с позапрошлого года в совместных коммюнике G7 стали появляться резкие и безответственные замечания в отношении Китая, которые постепенно превратились в "дорожную карту" организации. "Большая семерка" называет себя "Клубом семи промышленных стран", но сейчас она больше похожа на небольшую мастерскую, специализирующуюся на массовом производстве "несертифицированной" антикитайской продукции, которая ни имеет ни фундамента, ни законных оснований, а также не следует нравственным ценностям G7.

В отличие от прошлых "акцентов" на конкретных вопросах, касающихся Пекина, на этот раз совместное коммюнике G7 обрушилось на Поднебесную в целом. Это согласуется с недавними действиями НАТО и подчеркивает, что Соединенные Штаты прилагают все усилия для создания антикитайской коалиции в западном мире. Только в одном этом совместном коммюнике Китай упоминается 20 раз — чаще, чем за все последние годы. Документ поднимает почти все темы, которые только можно раздуть: это и повтор старой песни о ситуации в Тайваньском проливе, и безответственные замечания по вопросам, связанным с Восточно-Китайским морем, Южно-Китайским морем, Гонконгом, Синьцзяном, и Тибетом, а также ядерной политикой Поднебесной. Более того, в нем упоминаются так называемое "экономическое принуждение" со стороны КНР и прочие очерняющие предположения. Речь идет уже не только о грубом вмешательстве во внутренние дела Китая и клевете, а о неприкрытом противостоянии ему со стороны G7. Все это делает "Большую семерку" одной из самых больших угроз миру и развитию сегодня.

Мировая общественность заметила, что в совместном коммюнике G7 использовались некоторые "умеренные выражения": например, политические установки блока "не направлены на нанесение вреда КНР и отвязку от нее", а сама группа надеется на "установление конструктивного и стабильного диалога с Китаем". В документе также упомянуто, что "Большая семерка" по-прежнему привержена политике "одного Китая". Эти заявления во многом объясняются "разногласиями между США и Европой касательно вопроса Поднебесной", и очевидно, что Вашингтону пришлось пойти на соответствующие "компромиссы". Хотя все это по-прежнему провоцирует геополитическую конфронтацию, подобные слова показывают, что даже на Западе грязные стратегические планы США не могут быть открыто выложены на стол — они должны быть прикрыты слоем "морали". Если такая обстановка наблюдается среди ближайших союзников, то что уж говорить о международном сообществе.

Чем громче антикитайский голос "Большой семерки", тем меньшую роль она будет реально играть, и это уже закономерность. Это будет означать, что она служит стратегическим интересам США, а не благополучию международного сообщества. Последнему будет трудно ожидать от блока какой-либо "помощи", следовательно, G7 будет все время "плыть против течения". Вполне вероятно, что в итоге группа обнаружит, что потратила много сил, но даже не сдвинулась с места. Если "Большая семерка" действительно хочет "возродить свою былую славу", то на самом деле это не так сложно. Она лишь должна делать именно то, что говорит: "не причинять вред КНР", придерживаться политики "одного Китая", не заниматься развязкой от Поднебесной или скрытым отсоединением от нее, быть последовательной и на словах, и в делах, то есть строить с Пекином "конструктивные и стабильные отношения". Если западный мир сделает выбор в пользу сотрудничества с Китаем вместо конфронтации и пойдет по пути к общему процветанию, то сможет по-настоящему "снизить риски".

В отличие от активно поднимающихся стран с формирующейся экономикой, старые индустриальные государства на Западе давно сталкиваются с различными проблемами. Некоторые американские СМИ указывали на это, утверждая, что саммит G7 в Хиросиме в какой-то степени является "клубом одиноких сердец", потому что правительства большинства этих держав не пользуются значительным одобрением избирателей и недовольство все сильнее охватывает западное общество. Встреча в Хиросиме, похоже, породила у G7 некоторую иллюзию, что блок "творит историю", но очень скоро ветер реальности развеет ее, потому что без внутреннего процветания и развития внешнее проявление силы будет лишь "показухой". Мы призываем лидеров "Большой семерки" больше времени уделять своим внутренним делам и меньше указывать пальцем на других. Может быть, это сможет спасти серьезно пошатнувшуюся репутацию G7.