Американский подполковник Дэвис посоветовал Киеву умерить ожидания от F-16

Responsible Statecraft: истребители F-16 не изменят кардинально ситуацию на Украине

Истребители F-16 не смогут кардинально поменять ситуацию на Украине, пишет бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для Responsible Statecraft. Кроме того, процесс их поставки будет настолько длителен, что в этом году они на поле боя не появятся.

Дэниэл Дэвис

Кардинальное изменение позиции США вызывает много вопросов, главные из которых – насколько эффективны окажутся F-16 и в чем заключается конечная цель.

В пятницу администрация Байдена разрешила западным союзникам и партнерам передать Украине запасы истребителей F-16 американского производства. Кроме того, США помогут обучить пилотов управлять этими самолетами.

Президент Украины Владимир Зеленский немедленно приветствовал "историческое решение" о предоставлении Украине истребителей F-16 Fighting Falcon. По его словам, они "значительно усилят украинскую армию в небе". Однако трезвая оценка возможностей и ограничений, связанных с поставкой этих боевых самолетов, должна умерить ожидания Киева.

Зеленский умолял предоставить ему западные истребители с начала конфликта в феврале 2022 года, но США упирались на каждом шагу. Непонятно, почему Байден решил вдруг спустя 15 месяцев боевых действий одобрить передачу самолетов, ведь в феврале он заявлял, что Украина в них не нуждается. США долгое время утверждали, что не будут посылать истребители, поскольку это может слишком сильно накалить отношения с Россией. Кроме того, как заявлял Вашингтон, эти истребители не так уж необходимы Киеву.

Однако у администрации Байдена были аналогичные опасения по поводу эскалации российско-украинского конфликта и в связи с поставкой других категорий вооружений, таких как гаубицы M777, ракетные установки HIMARS, ЗРК Patriot и танки M1A1. Россия выражала протест из-за решения их предоставить, но не предприняла никаких дополнительных действий. Как и ожидалось, Россия в субботу предупредила о "колоссальных рисках" для США, если они отправят F-16, но не уточнила, в чем заключаются эти риски. По всей вероятности, Кремль не пойдет на эскалацию конфликта только из-за того, что в распоряжении Украины появятся эти истребители.

Но кардинальное изменение позиции США в этом вопросе вызывает много вопросов, главный из которых – насколько эффективно эти самолеты могут помочь Украине выиграть. Как выясняется, ответ не обнадеживает.

Во-первых, потребуется много времени для подготовки украинских пилотов и обслуживающего персонала, чтобы они могли управлять самолетами в боевых условиях и поддерживать их в исправном состоянии. В феврале заместитель министра обороны США Колин Кал (Colin Kahl) заявил, что на обучение пилотов и обслуживающего персонала, производство самолетов и их доставку уйдет от 18 до 24 месяцев.

Однако в обнародованной в прошлый четверг оценке ВВС США говорится, что время подготовки может составить всего четыре месяца. По всей вероятности, речь идет о минимальном обучении: пилоты смогут управлять самолетами, но вести воздушный бой на них не научатся. И даже если все это правда, нужно выявить наличие F-16 у стран-партнеров, привести их в летную готовность, а затем поставить их вместе с полным комплектом эксплуатационных материалов, запчастей и боеприпасов. Этот процесс может затянуться до 2024 года. Поэтому маловероятно, что истребители начнут использоваться в воздушных боях на Украине в этом году.

Во-вторых, хотя F-16, безусловно, является одним из лучших истребителей четвертого поколения в мире, его эффективность зависит от того, интегрирован ли он в систему командования и управления боевыми действиями, состоящую из сенсоров. Хотя истребитель способен действовать самостоятельно, его потенциал гораздо ниже в отсутствие дополнительных летательных комплексов, таких как E-3 Sentry AWACS. На сегодняшний день вопрос о предоставлении Украине таких средств не обсуждался.

В-третьих, F-16 не является самолетом-невидимкой. Впервые он был поставлен на вооружение ВВС в 1979 году. Истребитель F-16 уязвим для российских средств ПВО, таких как C-300 и более современных зенитно-ракетных комплексов C-400. Одной из причин того, что украинские ВВС сыграли столь незначительную роль в этом конфликте, является их неспособность нейтрализовать российские системы ПВО. Хотя F-16 более эффективен, чем МиГ-29, которые использовали украинцы, он по-прежнему уязвим для атак российских средств ПВО.

И в заключение, остается открытым вопрос: кто будет поставлять самолеты? Вне всякого сомнения, Соединенные Штаты оказывают львиную долю помощи Украине, как в денежном выражении, так и в виде поставок оружия и боеприпасов. Если Вашингтон хочет разрешить использование F-16 американского производства, несмотря на все минусы, то это его выбор. Но поставлять самолеты должны другие богатые страны, например, европейские, а не Америка.

Итак, с тактической точки зрения, и Западу, и Украине следует умерить свои ожидания относительно того, что Киеву дадут эти истребители. Без сомнения, F-16 – отличный самолет, и он лучше тех, что стоят на вооружении ВСУ. Но нет причин ожидать, что он окажет решающее влияние на судьбу Украины в рамках конфликта. Даже 40-50 реактивных самолетов – именно столько, по сообщениям, запрашивает Украина – не изменят ситуацию коренным образом.

Однако есть более важный вопрос, который американцы должны задать своему президенту: какую цель он преследует? Чего администрация Байдена ожидает от поставки самолетов F-16? Чего США фактически надеются достичь, в чем заключается конечная цель конфликта и как присутствие F-16 повысит шансы на успех?

Насколько я могу судить, никто так и не задал эти вопросы представителям администрации президента или Пентагона, не говоря уже о том, чтобы получить на них ответ.

Вашингтону следует сконцентрироваться на том, чтобы все его действия служили интересам Соединенных Штатов. У Америки есть три основные цели: избежать эскалации конфликта за пределами Украины, переложить бремя физической поддержки Украины на европейских партнеров, а также исключить возможность каких-либо соглашений о прекращении конфликта на Украине, которые обяжут США или НАТО предоставить Киеву гарантии безопасности.

Трудно представить, как отправка нескольких самолетов F-16 на Украину сможет существенно изменить исход сражений или способствовать улучшению американских интересов в регионе. Особенно с учетом того, что использовать истребители можно будет только к началу третьего года конфликта. Вашингтону следует уделять гораздо больше внимания защите американских интересов и прекращению военных действий, и меньше – бессмысленным поставкам оружия, которые, похоже, совсем не являются частью какой-либо последовательной стратегии.

Дэниел Дэвис — старший научный сотрудник по вопросам оборонных приоритетов и бывший подполковник армии США, который четыре раза отправлялся в зоны боевых действий, а также автор книги "Одиннадцатый час в Америке 2020 года" ("The Eleventh Hour in 2020 America") и пишущий редактор 19FortyFive.