Al Hadath: конфронтацию с Россией, в которой ее не победить, выбрала не Украина, а Америка

Зеленский на саммите Лиги арабских государств заявил, что Украина "не выбирала конфликт" с Россией, пишет Al Hadath. Подавшийся в политику шоумен, который стал завсегдатаем всех международных мероприятий, отчасти прав: конфронтацию с Москвой, в которой ее не победить, выбрал не Киев, а Вашингтон.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 32-м саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Джидде, заявил, что его страна «не выбирала конфликт и не вела никаких боевых действий на территории других государств».

Владимир Зеленский — бывший актер и шоумен — стал постоянным гостем на мировой политической сцене. Он принимает участие в глобальных и региональных политических мероприятиях, фестивалях и международных конкурсах. Его приглашают даже просто для того, чтобы получить более высокий процент просмотров, лайков и репостов в социальных сетях.

Украинский лидер, выступая на саммите в Джидде, заверил, что Украина «никогда не подчинится амбициям России».

Зеленский был и остается талантливым артистом, несмотря на то что он решил податься в политику. Он пытается продвигать нарратив Запада и свести проблему конфликта к «конфронтации России и Украины».

Поэтому необходимо еще раз вернуться к истокам, особенно к проекту договора между Россией и Соединенными Штатами о гарантиях безопасности и к Соглашению о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора. В последнем говорится, что участники в отношениях между собой руководствуются принципами сотрудничества, равной и неделимой безопасности. Они не укрепляют свою безопасность индивидуально, в рамках международной организации, военного союза или коалиции за счет безопасности других.

Участники берут на себя обязательства не использовать территорию третьих государств для подготовки или осуществления вооруженного нападения друг на друга или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны.

Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик. Они не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Стороны воздерживаются от размещения своих вооруженных сил и вооружений, в том числе в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций, в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой Стороной как угроза своей национальной безопасности, за исключением такого развертывания в пределах национальных территорий Сторон.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала этот проект договора, заявив, что Соединенные Штаты не станут вести переговоры о европейской безопасности без европейских союзников. НАТО, в свою очередь, заявила о ценности своего партнерства с Киевом, отвергая требование Москвы исключить присоединение к альянсу Украины.

Зеленский вполне честен, когда говорит, что его страна «не выбирала конфликт», но на Западе, а конкретно в Вашингтоне, есть те, кто «выбрал этот конфликт». Соединенные Штаты снабжали Украину оружием, обучали ее армию и создали военные базы на ее территории, чтобы те стали «острием» в войне НАТО против России. Поэтому Зеленский не является хозяином в офисе президента. Решения по Украине принимаются не в Киеве и даже не в Брюсселе, а в Вашингтоне.

Не было никаких «российских амбиций», как утверждает украинский президент. На протяжении восьми долгих, изнурительных и кровавых лет Россия пыталась сохранить Донбасс в составе Украины и отстаивала права русскоязычного населения на нормальную жизнь. Она подписала Минские соглашения, которые Меркель, Олланд и Порошенко признали не чем иным, как фарсом, чтобы выиграть время для Украины.

Киев провел две провальные военные операции против Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), в ходе которых было убито 14 тысяч человек. Россия была вынуждена признать независимость самопровозглашенных республик и заключить с ними оборонные договоры, чтобы защитить осиротевший русский народ, который терпеливо ждал этого момента почти восемь лет. При этом политическое руководство решило не торопиться и дать Киеву больше времени на то, чтобы свернуть свою нацистскую политику в отношении русскоязычных граждан Украины.

Я говорю это только для того, чтобы прояснить роль Владимира Зеленского на мировой арене. Зеленский — не что иное, как инструмент, используемый Западом, чтобы запутать и отвлечь внимание международного сообщества от реального положения дел. Речь идет о Соединенных Штатах, цепляющихся за однополярный мир и остатки своей гегемонии, и России и ее союзниках, которые предпринимают усилия для содействия развитию многополярного мира и избавлению от западной диктатуры во главе с Вашингтоном.

Запад выставляет присоединение Крыма к России в 2014 году как причину кризиса в отношениях с Москвой, а спецоперацию на Украине и вовсе изображает так — «русские проснулись утром 24 февраля 2022 года и решили, что хотят присоединить еще больше новых территорий».

Мы, арабы, удивляемся этой истерии и тому, сколько оружия и денег было предоставлено Украине, но не Палестине, которая уже 75 лет находится под оккупацией!

Продолжается планомерное уничтожение палестинского народа при поддержке Соединенных Штатов, объявивших Иерусалим столицей Израиля. Итак, ожидаем ли мы от мира, который находится под контролем Вашингтона, справедливости для арабов и Палестины?

Восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, возвращение Сирии в лоно Лиги арабских государств и начало нормализации сирийско-турецких отношений могут стать отправной точкой для разрешения кризисов в Ливане, Йемене, а затем, возможно, в Ливии и Судане. Новый этап в мировой политике дает надежду на активизацию роли Организации Объединенных Наций и окончание односторонней гегемонии Соединенных Штатов Америки. Поможет ли это добиться справедливого решения палестинской проблемы путем провозглашения независимого палестинского государства со столицей в Аль-Кудс аш-Шарифе (Иерусалим)?

Зеленский не повлиял на ход 32-го саммита в Джидде, в центре которого был вопрос о возвращении Сирии в ЛАГ. Россия, со своей стороны, высоко оценила инициативу Саудовской Аравии по урегулированию дипломатического кризиса с Катаром и приветствовала то, что Королевство делает сейчас для урегулирования ситуации в Ливане и возвращения Сирии в арабское лоно. Ее действия помогли упрочить позиции арабов на региональном и международном уровнях, особенно на этапе перехода от однополярного к многополярному миру. Россия также высоко оценивает дипломатические усилия Саудовской Аравии в сдерживании Соединенных Штатов и Запада и ее попытки играть доминирующую роль в ближневосточном регионе.

Все проблемы и кризисы, от которых страдает Палестина, Сирия, Йемен, Ирак, Ливия и Судан, могут быть решены с помощью международных резолюций, но паралич Организации Объединенных Наций и однополярная гегемония Вашингтона мешают решению этих вопросов. Остается также дождаться краха иллюзий лидеров G7, считающих, что они могут обеспечить «двойное сдерживание» — как России, так и Китая. Мы надеемся, что они в конечном итоге откажутся от своих ложных убеждений. Москва не побеждена и не будет побеждена. Безопасность ​​на европейском континенте и в мире в целом невозможно обеспечить без России. У них нет другого выбора, кроме как сдаться и принять новый многополярный мир, а значит, что создание независимого палестинского государства неизбежно.

Автор: Рами аш-Шаер (رامي الشاعر)